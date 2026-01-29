Traffico di rifiuti, Pecoraro: “Grazie alla DDA di Salerno e alle forze dell’ordine. La Campania non è terra di scarto”

L’assessora regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro, è intervenuta con fermezza sull’operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno contro un’organizzazione criminale specializzata nello smaltimento illecito di rifiuti speciali.

“Ringrazio la magistratura della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno e tutte le forze dell’ordine per il lavoro straordinario che ogni giorno svolgono nella lotta ai reati ambientali e allo sversamento illecito di rifiuti. Il loro impegno costante è una difesa concreta della salute, dei diritti e della dignità delle nostre comunità. È profondamente simbolico che questa operazione arrivi proprio oggi, a un anno esatto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla Terra dei Fuochi, che ha condannato l’Italia e imposto un cambio di passo nelle strategie di contrasto.

“La Campania non è terra di scarto”

Per noi questo è un obiettivo politico prioritario: colpire chi inquina, prevenire nuovi abbandoni, rendere efficace l’azione giudiziaria. Questa operazione ci ricorda che quando le istituzioni lavorano insieme, i risultati arrivano. La Campania non è terra di scarto: difendere la terra significa difendere la vita”.