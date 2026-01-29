Traffico di rifiuti, Pecoraro: “Grazie alla DDA di Salerno e alle forze dell’ordine. La Campania non è terra di scarto”

L’assessora regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro, è intervenuta con fermezza sull’operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno contro un’organizzazione criminale specializzata nello smaltimento illecito di rifiuti speciali.
Il commento
“Ringrazio la magistratura della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno e tutte le forze dell’ordine per il lavoro straordinario che ogni giorno svolgono nella lotta ai reati ambientali e allo sversamento illecito di rifiuti. Il loro impegno costante è una difesa concreta della salute, dei diritti e della dignità delle nostre comunità. È profondamente simbolico che questa operazione arrivi proprio oggi, a un anno esatto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla Terra dei Fuochi, che ha condannato l’Italia e imposto un cambio di passo nelle strategie di contrasto.
“La Campania non è terra di scarto”
Per noi questo è un obiettivo politico prioritario: colpire chi inquina, prevenire nuovi abbandoni, rendere efficace l’azione giudiziaria. Questa operazione ci ricorda che quando le istituzioni lavorano insieme, i risultati arrivano. La Campania non è terra di scarto: difendere la terra significa difendere la vita”.