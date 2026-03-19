Cilento

Tortorella, cade mentre cerca asparagi: 70enne gravemente ferito e trasferito al Cardarelli

Il 70enne è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dove è stato nell'immediato preso in cura dell'equipe diretta dal direttore Emidio Cianciola

Maria Emilia Cobucci
Elisoccorso campo sportivo sapri

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Tortorella, comune dell’entroterra del Golfo di Policastro. A rimanere gravemente ferito è un 70enne del posto.

La dinamica

L’uomo si trovava in giro per i campi alla ricerca di asparagi, quando per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto vittima di una terribile caduta. Allertati i soccorsi, sul posto immediato è stato l’arrivo dei sanitari del 118 che velocemente hanno trasportato il malcapitato presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri.

Dopo un primo passaggio al Pronto Soccorso, il 70enne è stato subito dopo trasferito nel reparto di Rianimazione dove è stato nell’immediato preso in cura dell’equipè diretta dal direttore Emidio Cianciola. È stato proprio il dottore Cianciola a stabilizzare l’uomo e a disporre subito dopo il  trasferimento in terapia intensiva, a causa delle gravi ferite riportate.

Trasferito al Cardarelli di Napoli

Nello specifico  il 70enne a seguito della caduta si è ritrovato con il volto completamente frantumato e con lesioni alla base cranica, oltre ad avere riportato un trauma cranico e toracico. Motivi quest’ultimi che hanno determinato il trasferimento del 70enne, nelle prime ore del pomeriggio odierno attraverso l’eliambulanza, presso l’ospedale Cardarelli di Napoli nel reparto di chirurgia Maxillo – facciale. Il malcapitato non sarebbe in pericolo di vita anche se le condizioni di salute sembrerebbero molto gravi.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *