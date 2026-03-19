Tortorella, cade mentre cerca asparagi: 70enne gravemente ferito e trasferito al Cardarelli

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Tortorella, comune dell’entroterra del Golfo di Policastro. A rimanere gravemente ferito è un 70enne del posto.

La dinamica

L’uomo si trovava in giro per i campi alla ricerca di asparagi, quando per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto vittima di una terribile caduta. Allertati i soccorsi, sul posto immediato è stato l’arrivo dei sanitari del 118 che velocemente hanno trasportato il malcapitato presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri.

Dopo un primo passaggio al Pronto Soccorso, il 70enne è stato subito dopo trasferito nel reparto di Rianimazione dove è stato nell’immediato preso in cura dell’equipè diretta dal direttore Emidio Cianciola. È stato proprio il dottore Cianciola a stabilizzare l’uomo e a disporre subito dopo il trasferimento in terapia intensiva, a causa delle gravi ferite riportate.

Trasferito al Cardarelli di Napoli

Nello specifico il 70enne a seguito della caduta si è ritrovato con il volto completamente frantumato e con lesioni alla base cranica, oltre ad avere riportato un trauma cranico e toracico. Motivi quest’ultimi che hanno determinato il trasferimento del 70enne, nelle prime ore del pomeriggio odierno attraverso l’eliambulanza, presso l’ospedale Cardarelli di Napoli nel reparto di chirurgia Maxillo – facciale. Il malcapitato non sarebbe in pericolo di vita anche se le condizioni di salute sembrerebbero molto gravi.