Torre Orsaia: al via i lavori per la palestra al Liceo delle scienze umane

Sono partiti ufficialmente, ieri mattina, i lavori per la realizzazione di una palestra nell’Istituto Omnicomprensivo di Torre Orsaia. Un tassello importante per rendere l’Istituto scolastico sempre più efficiente, all’avanguardia e attrattivo per tutti gli studenti dell’intero comprensorio.

“Oggi è stata effettuata la consegna dei lavori per la realizzazione di una palestra moderna a servizio degli studenti del Liceo delle Scienze Umane – ha affermato il Sindaco Pietro Vicino – È il completamento di un percorso iniziato oltre dieci anni fa. Un’occasione molto importante per dare un segnale a tutto il territorio. Ricordo che dieci anni da in questo istituto c’erano solamente due classi ed era a rischio chiusura. Oggi invece è uno dei poli scolastici più attrattivi del Golfo di Policastro e del Basso Cilento.

Un importante passo in avanti

Per il prossimo anno abbiamo un numero di iscritti che ci potrebbe portare alla realizzazione di due classi prime, abbiamo un corpo insegnanti all’avanguardia e un interesse sempre maggiore da parte degli studenti. L’occasione è stata importante sia per dare l’avvio ai lavori, realizzati con fondi PNRR, sia per concordare con l’ente Provincia, oggi infatti c’è stata la presenza anche del presidente della Provincia Giovanni Guzzo, una serie d’interventi di manutenzione ordinaria per rendere l’edificio sempre più efficiente e funzionale alle esigenze degli studenti”.