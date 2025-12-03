Torre Orsaia, a Castel Ruggero esposta la mostra presepiale con le opere realizzate dagli ospiti del SIR

Una mostra di Presepi, tutti realizzati a mano è stata esposta, a partire dal pomeriggio di ieri, presso la Struttura Media Residenziale di Castel Ruggero a Torre Orsaia. Una serie di vere e proprie opere d’arte create dagli ospiti del SIR, con il prezioso aiuto del maestro d’arte Vincenzo Cernicchiaro e della dottoressa Caterina Speranza per un progetto, finanziato dall’Asl Salerno, che evidenzia l’arte e l’estro di tutti i pazienti della struttura.

Le dichiarazioni

“Sono anni che, come attività riabilitativa, ci cimentiamo sia nella realizzazione di manufatti in legno, visto che abbiamo una falegnameria attrezzata nel piano inferiore della struttura e anche un maestro d’arte, e sia con la creazione di Presepi – ha affermato il Dirigente medico Alfonso Pace – Mi complimento con il maestro d’arte Presepiale Vincenzo Cernicchiaro che è stato molto bravo e preciso nella realizzazione dei Presepi.

Ad aiutarmi, nel portare aventi questo progetto, c’è la dottoressa Caterina Speranza il cui sostegno è stato davvero fondamentale, dato che sono il direttore si due unità operative, Sapri e Vallo della Lucania, e non ho molto tempo per seguire da vicino tutti i progetti che vengono realizzati sempre con l’aiuto del nostro dipartimento che li finanzia”.

Un lavoro che ha impegnato per diverso tempo i pazienti della SIR e il maestro d’arte Presepiale Vincenzo Cernicchiaro. ” Gli ospite della struttura mi hanno aiutato molto nella realizzazione dei Presepi – ha affermato il maestro Cernicchiaro – Ma soprattutto sono stati proprio loro a darmi tanto dal punto di vista umano. Questa esperienza la custodirò sempre nel mio cuore. Gli ospiti della struttura sono delle persone speciali, vederli impegnati in un’arte così particolare mi ha trasmesso davvero tanta emozione”.

Un lavoro svolto in sinergia

Un’emozione che ha pervaso ed ha coinvolto a pieno anche la dottoressa Caterina Speranza, psicologa della struttura, sempre molto attenta alle esigenze di tutti I pazienti che insieme formano una grande famiglia. “I progetti che portiamo avanti servono a far sì che i nostri ospiti psichiatrici siano persone integrate – ha aggiunto la dottoressa Speranza – Per noi le strutture psichiatriche sono fondate sulla riabilitazione, ovvero riabilitare quelle attitudini che per un momento sono venute a mancare.

È importante che noi operatovi diamo il meglio di noi stessi, attraverso l’empatia e la sensibilizzazione, in maniera da aiutare i nostri pazienti. Questi lavori Presepiali sono la dimostrazione di ciò che essi sono: la loro creatività, la loro arte, il loro essere buoni, il loro essere puliti dentro. E Castel Ruggero e Torre Orsaia li ha accolti con amore”.