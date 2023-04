Torna il VdA Music Potlach: laboratorio sociale per un Cilento che resiste

Torna il VdA Music Potlach. Si tratta di una manifestazione musico-culturale del Cilento, finanziata attraverso una campagna di raccolta fondi online. Il progetto, nato dall’idea dell’associazione culturale VOJTO, è realizzato con il patrocinio del comune di Valle dell’Angelo e dell’Osteria “La Piazzetta” di Valle dell’Angelo. L’appuntamento è il 29 e 30 aprile.

La mission

L’idea di connettere diverse realtà associative di diversi paesi del Parco Nazionale del Cilento ha portato alla creazione del VdA Music Potlach. La manifestazione ha come obiettivo principale la valorizzazione dei luoghi del Cilento interno attraverso l’interscambio culturale e la libera diffusione della musica e dell’arte.

Il significato del termine “potlach” è legato all’idea di reciproco scambio, sia di beni materiali sia di idee e conoscenze. Il VdA Music Potlach è quindi un’occasione di interazione e di confronto, un esperimento di comunità basata sulla musica, la socialità e la parola.

Un laboratorio sociale

Come nei Potlach dei nativi americani, il Music Potlach si propone di dar vita ad una comunità allegra, ostinata e inclusiva che popolerà Valle dell’Angelo, il borgo più piccolo della Campania. La manifestazione si articola come un laboratorio sociale dove le idee di progresso, lavoro, consumo e divertimento sono vicine alle radici e ai riti collettivi legati al rapporto dell’uomo con la Natura di questa Terra.

Una tribù di artisti volontari

Come nei due anni precedenti, tutte le band e gli artisti musicali e di altro genere parteciperanno come forma di volontariato totalmente a titolo gratuito. Il Music Potlach si configura come un evento annuale che celebra l’incontro e l’interscambio culturale attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Il programma

Line Up 29 & 30 Aprile 2023:

Art Performer: Niko Marinelli, Organica Nuda

Sabato 29 Aprile // Band e cantautori partecipanti:

Nubivagus

Nemesisterica

Only Smoke Crew

Bove

Ivas

The Smokerz

Disagio

Dalle ore 02:00

Domenica 30 Aprile // Band e cantautori partecipanti:

Signorina Anarchia

Saporito

Iosonorama

Fatanera

Mario Savino & Niko Marinelli

Novaffair

Etta

Fucking System

Barracca Republic

Dalle ore 02:00

Carlè Dj Set from LOCURA EVENTI