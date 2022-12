Finanziamento di 1mln di euro per le imprese: a Roccadaspide la presentazione del bando «Snai Cilento Interno»

Si terrà a Roccadaspide il primo incontro di presentazione del bando “SNAI CILENTO INTERNO” che prevede il finanziamento di un milione di euro per le imprese, già attive o da costituire, nei 29 comuni dell’Area Cilento Interno, per lo sviluppo di prodotti e servizi utili alla valorizzazione del territorio per le filiere culturali, turistiche, sportive e dello spettacolo.

Strategie Cilento Interno: l’intervento

L’intervento, denominato “Ospitalità Cilentana”, è previsto dalla Strategia del Cilento Interno ed è mirato a contenere l’allarmante fenomeno dello spopolamento. Già nei giorni scorsi ne aveva dato notizia Girolamo Auricchio, vicesindaco di Roccadaspide, comune capofila dell’associazione “Valli del Cilento Interno” di cui Auricchio è anche presidente. Auricchio aveva anche annunciato la pianificazione di diversi incontri per illustrare gli aspetti tecnico-amministrativi organizzati dall’Ufficio Strategia d’Area Cilento Interno.

Ecco gli appuntamenti in programma e gli interventi

Il primo appuntamento è fissato per le ore 17:00 del 4 gennaio 2023 presso l’Aula Consiliare del comune di Roccadaspide. Ad intervenire saranno il sindaco della cittadina, Gabriele Iuliano; il sindaco di Capaccio Paestum e presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri; la coordinatrice Giovanna Ricci e l’animatrice, Giuseppina Renna.

Le conclusioni finali saranno affidate ad Auricchio e all’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Nicola Nicoletti. La strategia nazionale per le aree interne (Snai) è una politica nata nel 2013 promossa dall’Agenzia per la coesione territoriale che mira alla riattivazione delle aree remote del Paese.

ll documento propone una classificazione dei Comuni in base alla distanza dai servizi pubblici essenziali e suggerisce una serie di azioni per contrastare i fenomeni di declino demografico e marginalizzazione territoriale.