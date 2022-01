Montano Antilia: Comune chiede il riconoscimento di “Area Interna”

MONTANO ANTILIA. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Luciano Trivelli, intende prendere parte all’Accordo di Partenariato che coinvolge altri comuni del comprensorio, volto ad attuare una strategia Nazionale per le Aree Interne (Snai), finalizzata a contrastare il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come “aree interne”.

Cosa sono le Aree Interne

Nello specifico, l’Ente chiede di ottenere il riconoscimento di Area Interna “Cilento Montano- longevità e stile di vita”, nell’ambito di un progetto che ha come Comune capofila Cuccaro Vetere.

L’obiettivo è quello di puntare i riflettori sulle aree interne che possono essere un potenziale per lo sviluppo economico.

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (Snai), rappresenta un’azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, il declino demografico.

Per Aree interne si intendono quelle caratterizzate dalla distanza di almeno 20 Minuti dai servizi essenziali come ad esempio l’offerta formativa completa, servizi sanitari, servizi di trasporto ferroviario.

Il commento

“Importante per il nostro Comune, ottenere il riconoscimento di Area Interna, al fine di rientrare nella strategia nazionale e valorizzare un territorio che, spesso, viene penalizzato, per via dello spopolamento”– così l’amministrazione.