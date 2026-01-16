Sessa Cilento entra nell’era del digitale veloce: completata la rete pubblica in banda ultra larga

Il progresso tecnologico raggiunge un nuovo importante traguardo nel Cilento. La società Open Fiber, nell’ambito del piano strategico nazionale per la digitalizzazione del Paese, ha ultimato l’installazione di una moderna infrastruttura di telecomunicazioni nel territorio di Sessa Cilento. L’intervento si inserisce nel più ampio contesto del Progetto BUL (Banda Ultra Larga), l’iniziativa pubblica finalizzata ad abbattere il digital divide nelle aree che finora non disponevano di connessioni ad alta velocità.

Il ruolo del progetto BUL e il bando Infratel

L’opera realizzata a Sessa Cilento non è un intervento isolato, ma parte di una strategia coordinata a livello centrale. Il progetto è stato infatti promosso attraverso i bandi di gara di Infratel, la società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, con il fondamentale supporto economico e operativo delle Regioni.

L’obiettivo primario di questa sinergia istituzionale è la creazione di una rete pubblica di telecomunicazioni che garantisca a cittadini e imprese parità di accesso ai servizi digitali avanzati, indipendentemente dalla collocazione geografica.

Un’infrastruttura pubblica per il territorio nazionale

Grazie all’intervento di Open Fiber, il Comune di Sessa Cilento dispone ora di un’infrastruttura d’avanguardia in banda ultra larga. La capillarità della nuova rete permette di integrare il territorio cilentano nel sistema di connettività nazionale, offrendo una dorsale tecnologica di proprietà pubblica ma gestita per favorire lo sviluppo economico e sociale locale. L’installazione della rete rappresenta un passaggio cruciale per modernizzare i servizi al cittadino e potenziare la competitività delle attività produttive della zona.