Tg Lis InfoCilento 26 luglio 2025

Rivedi l’edizione odierna del Tg Lis (Lingua dei Segni Italiana) di InfoCilento. Conduce Serena Vitolo, in studio, in collaborazione con l’interprete dell’associazione ANILIS, Maria Carpinelli.

Il Tg Lis va in onda tutti i sabato subito dopo l’edizione del Tg delle 13.55 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it.

Il Tg Lis rappresenta un’importante innovazione nel panorama dell’informazione locale, poiché offre un canale sempre più accessibile alle persone con disabilità sensoriale garantendo loro il diritto di essere informate in modo completo e adeguato. Questo approccio non solo facilita l’accesso alle notizie, ma promuove anche la cultura e l’inclusione, rispondendo a un bisogno concreto di una parte significativa della popolazione che troppo spesso non si vede rappresentata nei principali canali mediatici.