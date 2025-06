TFN respinge il ricorso della Salernitana: confermati i playout

Il Tribunale Federale Nazionale (TFN) ha respinto, come ampiamente anticipato, il nuovo ricorso presentato dalla US Salernitana 1919 Srl. Il club granata aveva impugnato le decisioni della FIGC e della Lega Serie B relative al rinvio del playout con il Frosinone e alla fissazione delle nuove date della sfida contro la Sampdoria.

La sentenza odierna conferma la precedente decisione cautelare del TFN, che già venerdì scorso aveva rigettato l’istanza di un ulteriore rinvio dello spareggio e l’eventuale allargamento del prossimo campionato a 21 o 22 squadre.

Il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale

La nota ufficiale del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, recita:

“IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE composto dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente, Roberto Proietti – Vice Presidente, Giammaria Camici – Componente, Amedeo Citarella – Componente, Andrea Giordano – Componente (Relatore), Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA, ha pronunciato, nell’udienza fissata il 19 giugno 2025, sul ricorso ex art. 30 CGS CONI e 79 CGS FIGC proposto dalla società US Salernitana 1919 Srl avverso i Comunicati Ufficiali n. 224 del 5 giugno 2025 e n. 211 del 18 maggio 2025, emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese del procedimento.”

La Salernitana non si arrende: battaglia legale e impegno sul campo

Nonostante l’esito negativo, la Salernitana ha già espresso in precedenza l’intenzione di non volersi arrendere e di essere “pronta a continuare la propria battaglia in ogni sede legale”. È dunque probabile che il club granata prosegua il suo percorso legale, rivolgendosi in successione alla Corte d’Appello, al TAR e infine al Consiglio di Stato.

Tuttavia, prima di ogni ulteriore passo legale, la squadra dovrà scendere in campo domenica sera all’Arechi per la cruciale gara di ritorno dei playout contro la Sampdoria. La sfida si preannuncia ardua, considerando la vittoria per 2-0ottenuta dalla squadra blucerchiata nella partita d’andata. Il destino sportivo della Salernitana, almeno nel breve termine, si deciderà sul rettangolo verde.