Territori in tour: un progetto per valorizzare e incentivare il turismo

Si è svolto presso il Next, a Capaccio Paestum il progetto “Territori in tour“. L’incontro ha visto la presenza di operatori Horeca, dei servizi turistici, delle istituzioni locali e delle rappresentanze di settore, per discutere dei risultati di un’attività di ascolto e ricerca territoriale affidata al Consorzio Aaster finalizzata a delineare l’evoluzione di un settore sempre più rilevante nel determinare le traiettorie dello sviluppo economico, sociale e urbano del territorio del Cilento.