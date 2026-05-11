Teggiano riscopre l’arte del ricamo: al via i laboratori gratuiti tra tradizione e socialità

Un filo che unisce generazioni, tradizioni e relazioni umane. A Teggiano prende il via il progetto “Un ponte tra presente e passato: alla riscoperta dell’arte del ricamo e dell’uncinetto”, promosso dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di valorizzare antichi saperi artigianali e trasformarli in occasioni di incontro e condivisione sociale.

Appuntamenti e sedi: ogni giovedì alla SS. Pietà

I laboratori si svolgeranno ogni giovedì, a partire dal 21 maggio, dalle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale e gli spazi del Complesso Monumentale della SS. Pietà. Un’iniziativa gratuita aperta a tutti, pensata non solo per chi già conosce l’arte del ricamo, dell’uncinetto e del lavoro a maglia, ma anche per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a queste attività manuali.

Tutor esperti per il recupero delle tradizioni locali

Durante gli incontri saranno presenti tutor esperti che accompagneranno i partecipanti in un percorso fatto di creatività, pazienza e tradizione, mettendo a disposizione esperienza e passione. L’iniziativa punta infatti a recuperare arti antiche che per decenni hanno rappresentato un patrimonio prezioso della cultura domestica e artigianale del territorio.

Inclusione e benessere: il valore sociale del lavoro manuale

Ma il progetto guarda anche al benessere delle persone. Lavorare con le mani, condividere esperienze e trascorrere del tempo insieme rappresentano infatti strumenti importanti per favorire socialità, inclusione e benessere psicofisico. I laboratori diventano così uno spazio di aggregazione dove riscoprire il piacere dello stare insieme, conoscersi e creare legami autentici.

Cultura e lettura ad alta voce in Biblioteca

Ad arricchire il percorso saranno inoltre momenti di lettura ad alta voce organizzati all’interno della Biblioteca Comunale, pensati per accompagnare le attività manuali e stimolare confronto, riflessione e crescita culturale.

Informazioni e modalità di adesione

Per informazioni e adesioni è possibile contattare la Consigliera Sofia Marino al numero 346 1088020 oppure Maria Di Sarli, Responsabile Area Amministrativa – Ufficio Cultura, al numero 0975 587850.