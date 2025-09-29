Tamponamento ad Agropoli: auto si allontana dal luogo del sinistro, donna ferita

Un incidente stradale si è registrato nella mattinata di Agropoli. L’evento si è verificato intorno alle ore 10:00 in via Pio X, a breve distanza dall’ospedale civile. Lo scontro, stando alle prime ricostruzioni, è avvenuto in seguito a un tamponamento che ha coinvolto due vetture.

La dinamica e l’allontanamento del conducente

L’uomo alla guida di una delle due automobili, si sarebbe dileguato dal posto subito dopo l’impatto. Al contrario, la donna che era al volante dell’altra utilitaria coinvolta è rimasta ferita nell’incidente.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Immediato è stato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul luogo dell’incidente con un’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli per prestare soccorso alla ferita. La dinamica precisa dell’accaduto è ora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato le opportune verifiche.

Sono in corso indagini mirate all’identificazione del responsabile che si sarebbe allontanato, l’uomo che si presume abbia causato il tamponamento. A tal fine, le forze dell’ordine stanno lavorando anche con l’ausilio delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, al fine di rintracciarlo.

Sicurezza stradale: i lavori di ripristino in aree a rischio

Dopo l’incidente, per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e della circolazione in via Pio X, è stato necessario l’intervento degli uomini di Pissta.

Tuttavia, l’attenzione sulla sicurezza stradale ad Agropoli resta alta, in particolare per una situazione di pericolo persistente tra via Togliatti e via Crisci. I cittadini segnalano che in quest’area, nei giorni scorsi, un uomo è rimasto ferito dopo essere caduto rovinosamente su una macchia d’olio.

La sostanza scivolosa è stata coperta, ma in modo precario, unicamente con della segatura, e le criticità legate al potenziale pericolo per i cittadini permangono.