Successo per la “Eboli Summer Cup”: tra sport e aggregazione

Sport, aggregazione e partecipazione popolare sono stati i pilastri della Eboli Summer Cup, manifestazione sportiva che ha animato l’estate locale con numeri da record e una forte valenza comunitaria. L’evento ha visto la partecipazione di 16 squadre e oltre 150 atleti, coinvolgendo in undici serate un pubblico numeroso e partecipe.

L’edizione 2025

La Eboli Summer Cup ha attirato giovani, famiglie e spettatori di tutte le età, trasformando il campo sportivo in uno spazio di incontro e divertimento. L’edizione appena conclusa si è distinta per l’elevata qualità dell’organizzazione e per l’entusiasmo del pubblico, registrando una risposta eccezionale da parte della cittadinanza.

Fondamentale per la riuscita dell’iniziativa è stata la sinergia con l’associazione Angelo Vive, il cui impegno — “sostenuto con affetto dalla famiglia Caprio” — ha permesso di dare vita a una manifestazione sentita e partecipata, nata nel ricordo di Angelo.

Da manifestazione estiva a progetto strutturato

L’evento ha generato un forte impulso progettuale. La nutrita partecipazione e il coinvolgimento trasversale di giovani e adulti hanno spinto gli organizzatori a proporre alla pubblica amministrazione un’evoluzione del format.

“L’auspicio è quello di avviare una collaborazione proficua con le istituzioni, per garantire a questo evento una crescita importante e duratura nel tempo”, hanno dichiarato gli ideatori, sottolineando come la voglia di fare e l’aggregazione giovanile possano tradursi in opportunità concrete per la comunità.

Sport come memoria e legame sociale

La Eboli Summer Cup ha lasciato un segno indelebile: una manifestazione sportiva capace di unire divertimento e memoria, sociale e affettiva. Nel ricordo di un amico, nello spirito sportivo e nei sorrisi condivisi, l’iniziativa si è affermata come esempio virtuoso di partecipazione cittadina e coesione.