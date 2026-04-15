Stop allagamenti al sottopasso di Vibonati: conclusi i lavori sulla SP54

La viabilità nel Comune di Vibonati segna un punto di svolta decisivo. Si sono infatti conclusi gli interventi strutturali sulla SP54, finalizzati a risolvere in modo definitivo lo storico problema degli allagamenti che interessava il sottopasso ferroviario. L’opera rappresenta una risposta concreta alle criticità idrauliche della zona, garantendo la piena fruibilità dell’arteria stradale anche durante i fenomeni meteorologici più intensi.

Il fulcro dell’intervento ha riguardato la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento e di un sistema avanzato per il recapito delle acque di ruscellamento. Si tratta di un’infrastruttura strategica progettata per prevenire accumuli idrici pericolosi, assicurando così la sicurezza dei cittadini e la continuità della circolazione, elementi fondamentali per la resilienza del territorio salernitano.

La sinergia tra Enti per la tutela del territorio

Il successo dell’operazione risiede in una stretta collaborazione istituzionale tra la Provincia di Salerno e l’amministrazione locale. In base agli accordi intercorsi, la Provincia si è occupata della fase di progettazione e realizzazione dell’opera, mentre il Comune di Vibonati si farà carico della futura gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto.

Questa ripartizione dei compiti assicura che l’opera non solo sia stata costruita secondo standard moderni, ma che venga preservata nel tempo per mantenere la sua piena efficienza. L’intervento è stato accolto con soddisfazione dai vertici provinciali, che hanno sottolineato l’importanza del lavoro di squadra per il bene della comunità.

L’impegno delle istituzioni: le dichiarazioni ufficiali

A margine della conclusione dei lavori, i rappresentanti dell’Ente provinciale hanno ribadito la centralità della manutenzione infrastrutturale nella loro agenda politica. Il Presidente f.f. della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, e il Consigliere Provinciale delegato alla Viabilità, Giuseppe Arena, hanno espresso il valore del risultato raggiunto:

“La forza della sinergia: l’intervento è il frutto di una proficua collaborazione tra gli enti. Continuiamo a lavorare per un territorio più sicuro e resiliente.”

L’opera di Vibonati si inserisce dunque in un più ampio piano di interventi volti a migliorare la sicurezza stradale e a mitigare i rischi legati al dissesto idrogeologico, confermando l’attenzione delle istituzioni verso le esigenze dei piccoli centri e delle infrastrutture di collegamento vitali.