Stio: Comune promuove gli antichi mestieri, presto attivi corsi di artigianato

L’Amministrazione Comunale di Stio, guidata dal sindaco Giancarlo Trotta, ha lanciato un’iniziativa che punta a promuovere gli antichi mestieri, saranno presto attivati dei corsi di artigianato, dal legno, alla pittura e al restauro, dal fabbro al cucito; un’occasione anche per formare nuove leve.

L’iniziativa

“Quello che noi stiamo mettendo in campo è proprio di andare a recuperare gli antichi mestieri. – spiega il primo cittadino Giancarlo Trotta – L’artigianato è lo spirito di un popolo e quello che noi vogliamo fare, è preservare il nostro futuro, i nostri figli, quel saper fare, quell’arte dell’artigianato, dall’artigiano classico al falegname, al fabbro, al calzolaio”.

“A breve faremo dei corsi di artigianato, da fabbro, di cucito, di calzolaio, faremo dei corsi di chitarra e diverse attività proprio per trasmettere, fare la staffetta com’è stata fatta negli anni addietro e non fare perdere quell’arte del sapere”, ha concluso Trotta.

Come partecipare

Gli interessati possono presentare domanda al Sindaco o all’ Ufficio Amministrativo-Finanziario su apposito modulo al protocollo dell’Ente oppure all’indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.stio.sa.it entro le ore 14:00 del 23 gennaio 2026.