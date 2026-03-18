“Sta(r)tQui”: giovani e imprese insieme per costruire il futuro del lavoro in provincia di Salerno

Questa mattina nel Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno ha avuto luogo la Conferenza Stampa di presentazione di Sta(r)tQui – Conoscere il lavoro. Costruire il futuro. Il Progetto, promosso da Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, Provincia di Salerno e Forum dei Giovani – in collaborazione con Hub Rete di Salerno – ha la finalità di di creare un ponte stabile e concreto tra giovani e imprese attraverso la realizzazione di un percorso di orientamento che favorisca la conoscenza delle aziende del territorio da parte del mondo giovanile.

Gli interventi



· Giuseppe Arena, Consigliere Provinciale con delega alle politiche giovanili

· Elio Guadagno, Consigliere Provinciale con delega alla promozione delle aree interne

· Vincenzo Iennaco, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Salerno

· ⁠Rosario Madaio, Coordinatore Forum dei giovani della Provincia di Salerno

· Antonio Santoro, Manager Hub Rete Salerno

. Federica Fortino, Assessore Politiche Sociali Comune di Nocera Inferiore.

Le dichiarazioni

“E’ l’occasione giusta per creare un ponte fra i giovani del nostro territorio e il mondo delle imprese, tematica troppo spesso relegata in secondo piano. Le nuove generazioni non conoscono le varie opportunità lavorative a loro disposizione, creando anche una distanza notevole fra le due realtà. Con questo progetto ci proponiamo, come Provincia di Salerno, l’obiettivo di azzerare le distanze anche dal punto di vista socio-culturale e non solo operativo, sperando in un domani migliore per le giovani generazioni del nostro splendido territorio.

Una linea diretta fra Giovani e Imprese”. Così in una dichiarazione congiunta il Presidente f.f. della Provincia Giovanni Guzzo, il Consigliere Provinciale delegato alle Politiche Giovanili Giuseppe Arena e il Consigliere Provinciale con delega alle Aree Interne Elio Guadagno.

L’obiettivo

“Con Sta(r)tQui non vogliamo semplicemente creare un’occasione di incontro tra giovani e imprese, ma contribuire a generare un cambio di prospettiva – ha sottolineato il Presidente dei Giovani Imprenditori Vincenzo Iennaco. Troppo spesso esiste una distanza culturale prima ancora che operativa: molti giovani non conoscono le opportunità che il territorio è in grado di offrire e, di conseguenza, non intraprendono percorsi professionali in linea con le proprie competenze o faticano ad attivarsi in modo consapevole nel mondo del lavoro.

Il nostro obiettivo è proprio questo: aprire le porte delle imprese, far conoscere da vicino realtà produttive dinamiche e innovative, e dimostrare che anche qui esistono spazi concreti di crescita, lavoro e iniziativa. Crediamo che il contatto diretto con le aziende possa rappresentare un elemento decisivo per stimolare maggiore consapevolezza, fiducia e intraprendenza nelle nuove generazioni.”

Ecco a chi è rivolto il progetto

giovani di età compresa tra i 16 e 34 anni; studenti delle scuole secondarie di secondo grado; studenti universitari e neolaureati; giovani in cerca di orientamento professionale

Saranno effettuati incontri formativi e di orientamento, distribuiti per aree territoriali della provincia, con il coinvolgimento di imprenditori, manager, professionisti ed esperti di orientamento.

Successivamente il progetto prevede l’organizzazione di visite guidate strutturate presso le aziende del territorio, appartenenti a diversi settori produttivi con relativo feedback da parte dei giovani.

Al termine del progetto si avrà maggiore conoscenza delle aziende del territorio da parte dei giovani, un orientamento più consapevole alle scelte formative e lavorative, il rafforzamento del legame tra giovani e imprese locali, la valorizzazione del tessuto produttivo territoriale, auspicando la creazione di una rete stabile di collaborazione tra giovani, imprese e Istituzioni.