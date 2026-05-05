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Roccadaspide inaugura gli ambulatori di telemedicina: sanità più vicina ai cittadini

Roccadaspide punta sulla sanità digitale. Scopri i servizi disponibili e le date delle inaugurazioni degli ambulatori di Telemedicina a Fonte e presso la Casa Comunale

Comunicato Stampa
Telemedicina

Il comune di Roccadaspide, in collaborazione con l’ASL Salerno, annuncia l’attivazione di nuovi servizi di telemedicina sul territorio comunale. Un’iniziativa volta a modernizzare l’assistenza sanitaria e facilitare l’accesso alle cure per tutta la comunità.

Il programma delle inaugurazioni

Nei prossimi giorni saranno inaugurati due ambulatori dedicati. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gabriele Iuliano, invita tutta la cittadinanza a partecipare ai due momenti inaugurali:

Giovedì 7 maggio, ore 19:00 – Locali di via Nazionale, località Fonte di Roccadaspide.

Giovedì 14 maggio, ore 10:30 – Casa Comunale, via G. Giuliani n. 6, Roccadaspide.

Questi appuntamenti rappresenteranno l’occasione ideale per interfacciarsi con gli addetti agli ambulatori, che saranno a disposizione per offrire ogni informazione utile agli utenti.

I servizi offerti

Attraverso i nuovi sportelli di telemedicina, i cittadini potranno usufruire di diverse prestazioni fondamentali senza dover affrontare lunghi spostamenti:

  • Prenotazione visite di controllo.
  • Esecuzione di visite di controllo in modalità telematica.
  • Consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.
  • Richiesta di rinnovo del piano terapeutico.
  • Download e stampa dei referti clinici in formato cartaceo.

Un passo verso il futuro della sanità locale

L’attivazione di questi ambulatori rappresenta un importante traguardo verso una sanità più moderna, efficiente e vicina alle esigenze della comunità.

Il servizio è pensato in particolare per supportare le fasce più fragili della popolazione e i cittadini che hanno difficoltà a raggiungere i presidi ospedalieri o gli sportelli tradizionali, garantendo un presidio di assistenza costante e tecnologicamente avanzato direttamente sul territorio.

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