Squilla il futuro: il 7 marzo di 150 anni fa Alexander Graham Bell cambiava il mondo con un brevetto

Il 7 marzo è il 66º giorno del calendario gregoriano. Questa data, che cade nel cuore della primavera meteorologica, è stata testimone di scoperte scientifiche rivoluzionarie, eventi politici di portata globale e della nascita di menti che hanno cambiato il corso della storia dell’arte e della letteratura.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica commemora Santa Perpetua e Santa Felicita, martiri a Cartagine nel III secolo. Si festeggiano inoltre San Teofane Confessore, San Basilio e compagni vescovi martiri, e San Gaudioso di Brescia.

Nati celebri del 7 marzo

Tra le personalità nate in questa data figurano giganti della pittura, della letteratura e dello sport:

Alessandro Manzoni (1785), scrittore e poeta italiano, autore de I promessi sposi.

Maurice Ravel (1875), compositore e pianista francese, celebre per il suo Boléro.

Piet Mondrian (1872), pittore olandese, pioniere dell’astrattismo geometrico.

Anna Magnani (1908), attrice italiana, icona del neorealismo e premio Oscar.

Tomas Milian (1933), attore e sceneggiatore cubano naturalizzato italiano.

Bryan Cranston (1956), attore statunitense, noto per la serie Breaking Bad.

Rachel Weisz (1970), attrice britannica vincitrice del premio Oscar.

Luciano Spalletti (1959), allenatore di calcio italiano.

Morti celebri del 7 marzo

In questa data sono scomparse figure di immenso rilievo intellettuale e artistico:

Tommaso d’Aquino (1274), teologo e filosofo italiano, dottore della Chiesa.

Aristotele (322 a.C.), filosofo greco antico, tra i padri del pensiero occidentale.

Anton Maria Lamberti (1832), scrittore e poeta italiano.

Stanley Kubrick (1999), regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense.

Pino Colton (1987), attore e doppiatore italiano.

Eventi storici principali

Il 7 marzo ha segnato tappe fondamentali per la tecnologia e la geopolitica:

1876: Alexander Graham Bell ottiene il brevetto per un dispositivo che definisce “telegrafo armonico”, ovvero il primo telefono elettrico.

1911: Il Messico viene scosso dalla rivoluzione quando le truppe di Francisco Madero attaccano le forze governative a Casas Grandes.

1936: In violazione dei trattati di Locarno e di Versailles, la Germania nazista rioccupa la Renania, zona smilitarizzata.

1965: Bloody Sunday in Alabama. Circa 600 attivisti per i diritti civili vengono attaccati dalla polizia statale e locale a Selma mentre marciano verso Montgomery.

1989: Il Consiglio delle Comunità Europee adotta il regolamento che istituisce il marchio di conformità CE.

Giornata mondiale del 7 marzo

Il 7 marzo non è ufficialmente designato per una singola ricorrenza fissa universale nel calendario delle Nazioni Unite, tuttavia, in molti paesi anglosassoni e in vari contesti internazionali legati alla promozione della lettura, questa data coincide spesso con le celebrazioni della Giornata mondiale del libro (World Book Day), specialmente nel Regno Unito e in Irlanda, dove la data è mobile e ricorre il primo giovedì di marzo.

Curiosità sui nati il 7 marzo

Secondo le tradizioni astrologiche e le statistiche biografiche, i nati il 7 marzo sono spesso descritti come individui dotati di una sensibilità fuori dal comune e di una spiccata tendenza verso l’idealismo. Essendo nati sotto il segno dei Pesci, mostrano frequentemente un talento naturale per le arti visive o la narrazione empatica, proprio come dimostrato dalla profondità psicologica dei personaggi di Manzoni o dall’intensità interpretativa di Anna Magnani.

Citazione del giorno

“Il vero realismo consiste nel rivelare le cose sorprendenti che l’abitudine nasconde e ci impedisce di vedere.” (Attribuita a Jean Cocteau)