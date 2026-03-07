Squilla il futuro: il 7 marzo di 150 anni fa Alexander Graham Bell cambiava il mondo con un brevetto

Il 7 marzo è il 66º giorno del calendario gregoriano. Questa data, che cade nel cuore della primavera meteorologica, è stata testimone di scoperte scientifiche rivoluzionarie, eventi politici di portata globale e della nascita di menti che hanno cambiato il corso della storia dell’arte e della letteratura.
Santi del giorno
In questo giorno la Chiesa cattolica commemora Santa Perpetua e Santa Felicita, martiri a Cartagine nel III secolo. Si festeggiano inoltre San Teofane Confessore, San Basilio e compagni vescovi martiri, e San Gaudioso di Brescia.
Nati celebri del 7 marzo
Tra le personalità nate in questa data figurano giganti della pittura, della letteratura e dello sport:
- Alessandro Manzoni (1785), scrittore e poeta italiano, autore de I promessi sposi.
- Maurice Ravel (1875), compositore e pianista francese, celebre per il suo Boléro.
- Piet Mondrian (1872), pittore olandese, pioniere dell’astrattismo geometrico.
- Anna Magnani (1908), attrice italiana, icona del neorealismo e premio Oscar.
- Tomas Milian (1933), attore e sceneggiatore cubano naturalizzato italiano.
- Bryan Cranston (1956), attore statunitense, noto per la serie Breaking Bad.
- Rachel Weisz (1970), attrice britannica vincitrice del premio Oscar.
- Luciano Spalletti (1959), allenatore di calcio italiano.
Morti celebri del 7 marzo
In questa data sono scomparse figure di immenso rilievo intellettuale e artistico:
- Tommaso d’Aquino (1274), teologo e filosofo italiano, dottore della Chiesa.
- Aristotele (322 a.C.), filosofo greco antico, tra i padri del pensiero occidentale.
- Anton Maria Lamberti (1832), scrittore e poeta italiano.
- Stanley Kubrick (1999), regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense.
- Pino Colton (1987), attore e doppiatore italiano.
Eventi storici principali
Il 7 marzo ha segnato tappe fondamentali per la tecnologia e la geopolitica:
- 1876: Alexander Graham Bell ottiene il brevetto per un dispositivo che definisce “telegrafo armonico”, ovvero il primo telefono elettrico.
- 1911: Il Messico viene scosso dalla rivoluzione quando le truppe di Francisco Madero attaccano le forze governative a Casas Grandes.
- 1936: In violazione dei trattati di Locarno e di Versailles, la Germania nazista rioccupa la Renania, zona smilitarizzata.
- 1965: Bloody Sunday in Alabama. Circa 600 attivisti per i diritti civili vengono attaccati dalla polizia statale e locale a Selma mentre marciano verso Montgomery.
- 1989: Il Consiglio delle Comunità Europee adotta il regolamento che istituisce il marchio di conformità CE.
Giornata mondiale del 7 marzo
Il 7 marzo non è ufficialmente designato per una singola ricorrenza fissa universale nel calendario delle Nazioni Unite, tuttavia, in molti paesi anglosassoni e in vari contesti internazionali legati alla promozione della lettura, questa data coincide spesso con le celebrazioni della Giornata mondiale del libro (World Book Day), specialmente nel Regno Unito e in Irlanda, dove la data è mobile e ricorre il primo giovedì di marzo.
Curiosità sui nati il 7 marzo
Secondo le tradizioni astrologiche e le statistiche biografiche, i nati il 7 marzo sono spesso descritti come individui dotati di una sensibilità fuori dal comune e di una spiccata tendenza verso l’idealismo. Essendo nati sotto il segno dei Pesci, mostrano frequentemente un talento naturale per le arti visive o la narrazione empatica, proprio come dimostrato dalla profondità psicologica dei personaggi di Manzoni o dall’intensità interpretativa di Anna Magnani.
Citazione del giorno
“Il vero realismo consiste nel rivelare le cose sorprendenti che l’abitudine nasconde e ci impedisce di vedere.” (Attribuita a Jean Cocteau)