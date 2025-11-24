Sport: terza categoria, il punto sul girone D

Nel week-end è andata in scena la quarta giornata del campionato di terza categoria, girone D. Una partita piena di gol quella tra Castelnuovo Cilento e All Stars che finisce 5 a 2 per la squadra di casa.

A guidare la classifica è proprio la formazione allenata da Mister Antonio Pinto, con 12 punti conquistati finora. Nella zona alta della classifica Laurino a quota 10 misure, Leoni San Marco con 9 punti , Novi Velia e il Real Ogliastro a 7. Chiudono la classifica Stio Cilento, G.S. Herajon con 0 punti e il Real Celso con -1.

Risultati 4′ giornata

Real Ogliastro – Novi Velia 0-0

San Mango Montestella – Laurino 1-1

Stio Cilento – Piagginese Rinviata

G.S. Herajon – Rutino Next Gen 0-4

Castelnuovo Cilento – All Stars 5-2

Real Celso – Leoni San Marco 0-2

Riposa: S.P.E.S. Ascea

Classifica:

Castelnuovo Cilento 12

Laurino 10

Leoni San Marco 9

Novi Velia 7

Real Ogliastro 7

S.P.E.S. Ascea 6

Piagginese 6

San Mango Montestella 4

Rutino Next Gen 3

All Stars 3

Stio Cilento 0

Herajon 0

Real Celso (-1) -1