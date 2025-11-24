Sport: terza categoria, il punto sul girone D

Dopo 4 giornate guida la classifica la formazione del Castelnuovo Cilento con 12 punti.

A cura di Antonio Pagano
Pallone campo da calcio

Nel week-end è andata in scena la quarta giornata del campionato di terza categoria, girone D. Una partita piena di gol quella tra Castelnuovo Cilento e All Stars che finisce 5 a 2 per la squadra di casa.

A guidare la classifica è proprio la formazione allenata da Mister Antonio Pinto, con 12 punti conquistati finora. Nella zona alta della classifica Laurino a quota 10 misure, Leoni San Marco con 9 punti , Novi Velia e il Real Ogliastro a 7. Chiudono la classifica Stio Cilento, G.S. Herajon con 0 punti e il Real Celso con -1.

Risultati 4′ giornata

Real Ogliastro – Novi Velia 0-0

Leggi anche:

“Natale delle Meraviglie”: Agropoli si accende di luci, musica e tradizioni

San Mango Montestella – Laurino 1-1

Stio Cilento – Piagginese Rinviata

G.S. Herajon – Rutino Next Gen 0-4

Castelnuovo Cilento – All Stars 5-2

Real Celso – Leoni San Marco 0-2

Riposa: S.P.E.S. Ascea

Classifica:

Castelnuovo Cilento 12

Laurino 10

Leoni San Marco 9

Novi Velia 7

Real Ogliastro 7

S.P.E.S. Ascea 6

Piagginese 6

San Mango Montestella 4

Rutino Next Gen 3

All Stars 3

Stio Cilento 0

Herajon 0

Real Celso (-1) -1

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vigili del Fuoco

Paura ad Acquavella: esplosione di una presa elettrica provoca principio d’incendio

L’esplosione di una presa di corrente elettrica, che alimentava la lavatrice, ha…

Stop alla violenza sulle donne

25 Novembre, Salerno dice No alla Violenza: un fronte comune tra istituzioni e studenti

Il 25 novembre, un'iniziativa congiunta di Prefettura, Comune e scuole al Teatro…

US Agropoli

Dalla Serie D alla Promozione, i gol del weekend

Weekend agrodolce per le formazioni salernitane impegnate nei campionati dilettantistici. In Serie…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79