Sport: terza categoria, il punto sul girone D

Nel week-end è andata in scena la quarta giornata del campionato di terza categoria, girone D. Una partita piena di gol quella tra Castelnuovo Cilento e All Stars che finisce 5 a 2 per la squadra di casa.
A guidare la classifica è proprio la formazione allenata da Mister Antonio Pinto, con 12 punti conquistati finora. Nella zona alta della classifica Laurino a quota 10 misure, Leoni San Marco con 9 punti , Novi Velia e il Real Ogliastro a 7. Chiudono la classifica Stio Cilento, G.S. Herajon con 0 punti e il Real Celso con -1.
Risultati 4′ giornata
Real Ogliastro – Novi Velia 0-0
San Mango Montestella – Laurino 1-1
Stio Cilento – Piagginese Rinviata
G.S. Herajon – Rutino Next Gen 0-4
Castelnuovo Cilento – All Stars 5-2
Real Celso – Leoni San Marco 0-2
Riposa: S.P.E.S. Ascea
Classifica:
Castelnuovo Cilento 12
Laurino 10
Leoni San Marco 9
Novi Velia 7
Real Ogliastro 7
S.P.E.S. Ascea 6
Piagginese 6
San Mango Montestella 4
Rutino Next Gen 3
All Stars 3
Stio Cilento 0
Herajon 0
Real Celso (-1) -1