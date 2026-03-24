Sport, terza categoria: alla scoperta del Virtus Buxentum

Continua il viaggio di InfoCilento alla scoperta delle piccole realtà dilettantistiche del territorio. Ad intervenire ieri sera nel corso del programma sportivo InCampo, è stato Salvatore Tagliaferri, il presidente del Virtus Buxentum, formazione di Policastro Bussentino, attualmente al quarto posto in classifica in piena zona play off.

Le parole del Presidente Tagliaferri

“Quest’anno è un campionato molto avvincente – ha detto il Presidente Tagliaferri – infatti vediamo che ci sono molte squadre che sono a pochi punti l’una dall’altra. Questo è il quarto anno che svolgiamo il campionato di terza categoria, e siamo cresciuti mano mano, diciamo che i primi anni non sono stati dei migliori però quest’anno siamo lì e lottiamo per rimanerci. Ci sono molte realtà che sono competitive come la nostra, quindi cerchiamo di giocarcela fino all’ultima giornata di campionato”.

Obiettivo play off

“Devo dire che stiamo facendo un grande lavoro, devo innanzitutto ringraziare il mister Antonio Scarpitta, e tutto lo staff tecnico che ci sta supportando, quindi tutti i dirigenti, tutti i giocatori, e credo che questo sia frutto di un grande lavoro che è stato fatto negli anni e credo che sia sotto gli occhi di tutti, noi abbiamo iniziato quest’esperienza dove non avevamo la benché minima idea di quello che era il mondo del calcio, era nata come una scommessa.

Oggi mi sento di dire che questa scommessa la stiamo vincendo e spero che riusciremo ad ottenere altri risultati positivi non solo per noi ma anche per chi ci segue, chi ci sostiene e che lo fa da sempre dall’inizio. È ovvio che noi puntiamo assolutamente a fare i play off, ci eravamo preposti questo obiettivo a metà campionato e crediamo che posiamo tranquillamente provarci”, ha aggiunto Tagliaferri.