Sport: primo giorno di raduno per Battipagliese ed Ebolitana

La nuova stagione sportiva è alle porte, ieri il primo giorno di raduno per la Battipagliese e l’Ebolitana. Le zebrette si sono ritrovate al “Mario Provenza” di Macchia per cominciare la nuova stagione agli ordini di mister Rocco Fiume.

Il primo raduno

Mister Rocco Fiume ha diretto il primo allenamento, preceduto da un momento di condivisione che ha coinvolto tutta la rosa, lo staff e gli addetti ai lavori. Il patron Corrado, in apertura, ha rivolto un messaggio motivazionale alla squadra. L’obiettivo dichiarato è il salto di categoria, e si respira grande entusiasmo sia tra i volti nuovi che tra le riconferme. La seduta è stata incentrata sul lavoro atletico e tecnico, utile per iniziare a creare coesione e affiatamento tra i giocatori.

A Eboli, il progetto Serie D parte da Pirozzi

Anche l’Ebolitana ha dato avvio alla sua stagione agli ordini di mister Pirozzi, accogliendo numerosi nuovi innesti rispetto al precedente organico. L’inizio del raduno assume un valore speciale: è l’anno del centenario del club, e per l’occasione il patron D’Addino ha messo in campo una rosa competitiva con l’ambizione di centrare la promozione in Serie D.

«Vogliamo costruire una squadra che possa competere ai massimi livelli», ha dichiarato D’Addino. Il primo allenamento, nel pomeriggio di ieri, ha visto alternarsi sessioni aerobiche, esercitazioni di possesso palla e una partitella finale.

Un campionato d’Eccellenza all’insegna della competitività

La Battipagliese e l’Ebolitana puntano al vertice, inaugurando la stagione con determinazione e progetti tecnici ambiziosi. Le due società, forti di una tradizione sportiva consolidata, mirano a ritagliarsi un ruolo da protagoniste nel campionato di Eccellenza 2025/2026.