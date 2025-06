Sport, colpo in difesa per la Battipagliese: arriva Mattia Bisceglia

Un nuovo rinforzo di spessore per la Battipagliese, arriva Mattia Bisceglia, nato a Napoli il 4 maggio 1999, ufficialmente un nuovo giocatore della squadra bianconera. Il difensore centrale porta con sé un bagaglio di esperienza maturato nei campionati dilettantistici, con 132 presenze in Serie D, e una profonda motivazione personale.

La carriera

Cresciuto calcisticamente nel vivaio della Juve Stabia, con cui ha completato l’intero percorso giovanile fino all’Under 19, Bisceglia ha poi militato in diverse società tra cui Campobasso, Olympia Agnonese, Portici, Foligno Calcio, Cannara, Sorrento, Buccino e, nella scorsa stagione, nella Polisportiva Santa Maria Cilento.

Con la squadra cilentana ha vissuto una stagione da protagonista: da capitano ha infatti alzato la Coppa Italia di Eccellenza, suggellando un’annata da incorniciare.

Le prime parole

Durante la firma con la Battipagliese, il nuovo difensore ha espresso con chiarezza il proprio entusiasmo e attaccamento: “Da tifoso della Battipagliese non vedevo l’ora di vestire questa maglia. La Battipagliese la tengo tatuata nel cuore. Con la società c’è stato subito un ottimo feeling e non abbiamo avuto nessun problema per trovare l’accordo”.

Bisceglia ha inoltre voluto ringraziare pubblicamente la dirigenza: “Ringrazio il patron Corrado, il dg Lecce e il ds Di Candia. Noi siamo la Battipagliese e giocheremo sempre per vincere!”.