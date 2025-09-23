Sospiro di sollievo a Battipaglia: ritrovato Dario Borriello, il 47enne era scomparso da ieri mattina

Fondamentale si è rivelato l’intervento dei carabinieri, che hanno coordinato le ricerche, e il contributo della cittadinanza, attiva nella diffusione di segnalazioni e condivisioni online

A cura di Ernesto Rocco
Dario Borriello

Sospiro di sollievo a Battipaglia, ritrovato il 47enne Dario Borriello. L’uomo era sparito nella mattinata di ieri 22 settembre, intorno alle ore 11:30, generando forte preoccupazione tra familiari e conoscenti. La sua auto era stata rinvenuta nei pressi della stazione ferroviaria, ma da quel momento si erano perse le tracce. La compagna, aveva lanciato un appello sui social, chiedendo aiuto per ritrovare il marito.

Ritrovamento grazie a carabinieri e cittadini

Fondamentale si è rivelato l’intervento dei carabinieri, che hanno coordinato le ricerche, e il contributo della cittadinanza, attiva nella diffusione di segnalazioni e condivisioni online. Dopo ore di angoscia, Dario Borriello è stato rintracciato e affidato alle forze dell’ordine, che hanno immediatamente informato i familiari.

Il ringraziamento della compagna

La compagna, Simona, ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine: “Ringrazio tutti per l’aiuto, fortunatamente il mio compagno è stato ritrovato. Adesso è con i carabinieri e sto andando a prenderlo, grazie mille a tutti”.

