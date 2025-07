Sopralluogo del consigliere regionale Matera all’ospedale di Sant’Arsenio

Un importante sopralluogo si è svolto presso l’ospedale di Sant’Arsenio, da parte del consigliere regionale Corrado Matera, insieme al sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica e all’assessora Rosangela Macchia.

L’obiettivo

Verificare lo stato di avanzamento dei numerosi interventi di riqualificazione e potenziamento in atto presso la struttura sanitaria del Vallo di Diano. Durante la visita è emerso che entro pochi giorni sarà completata la prima sala radiologica, destinata ad ospitare un telecomandato radiologico di ultima generazione, il cui montaggio è previsto per la prossima settimana. A seguire, entro settembre sarà operativa anche la seconda sala radiologica, dotata di ecotomografo, mammografo e ortopantomografo.

Svolta per le prestazioni diagnostiche

Si tratta di una svolta significativa per l’accessibilità alle prestazioni diagnostiche sul territorio, che saranno integrate nel circuito ambulatoriale del Distretto Sanitario. Parallelamente, proseguono i lavori di adeguamento di altri ambienti dell’ospedale, destinati ad accogliere le Neuroscienze dell’età evolutiva, mentre si avvicina il bando di gara per il trasferimento del Servizio di Riabilitazione (SIR), con un investimento previsto di circa 900mila euro. Il piano di rilancio prevede inoltre l’adeguamento degli ambulatori, il potenziamento dell’AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) che coinvolge i medici di medicina generale, e l’affidamento dell’incarico per la progettazione del nuovo impianto di riscaldamento.

Nel corso del sopralluogo, è stato sottolineato che l’ospedale di Sant’Arsenio è oggi un presidio in fase di rilancio concreto, grazie a servizi già attivi come l’hospice, la riabilitazione, e il reparto di doppia diagnosi, recentemente potenziato con il raddoppio dei posti letto. È quasi completata anche la fornitura del silos per l’ossigeno e i lavori per l’adeguamento antincendio sono in fase conclusiva. «Sto seguendo personalmente ogni fase di questo percorso – ha dichiarato Corrado Matera – perché il recupero dell’ospedale di Sant’Arsenio è stato una priorità assoluta del mio mandato. Un presidio sanitario efficiente in quest’area significa dignità, diritti e futuro per il nostro territorio».