Sicurezza del territorio, Pisciotta rinnova i mezzi della protezione civile

Il Comune di Pisciotta punta al potenziamento della sicurezza locale. L’Amministrazione guidata dal sindaco Ettore Liguori ha approvato formalmente l’atto di indirizzo per la partecipazione a un importante bando nazionale.
Gli obiettivi dell’Ente
L’obiettivo dell’Ente è l’acquisizione di un nuovo mezzo multiuso destinato a supportare le attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Questa iniziativa nasce dalla necessità di rafforzare la capacità operativa del territorio in ambiti cruciali come la prevenzione, il monitoraggio costante e la gestione tempestiva delle emergenze.
Un investimento per la prevenzione
La scelta di partecipare al bando indetto dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri risponde a un’analisi attenta delle criticità locali. Come evidenziato nel Piano Comunale di Protezione Civile vigente, il territorio di Pisciotta presenta infatti diversi scenari di rischio che richiedono strumenti all’avanguardia per essere affrontati con efficacia.
La partecipazione al bando permetterebbe al Comune di accedere a contributi finalizzati proprio al potenziamento delle attrezzature tecniche. L’eventuale impegno economico a carico del bilancio comunale sarà subordinato all’effettiva ammissione al finanziamento, garantendo così una gestione oculata delle risorse pubbliche.