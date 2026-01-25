Sicurezza del territorio, Pisciotta rinnova i mezzi della protezione civile

Il Comune di Pisciotta punta al potenziamento della Protezione Civile: approvato l'atto di indirizzo per l'acquisto di un nuovo mezzo multiuso d'emergenza

Maria Emilia Cobucci
Protezione Civile

Il Comune di Pisciotta punta al potenziamento della sicurezza locale. L’Amministrazione guidata dal sindaco Ettore Liguori ha approvato formalmente l’atto di indirizzo per la partecipazione a un importante bando nazionale.

Gli obiettivi dell’Ente

L’obiettivo dell’Ente è l’acquisizione di un nuovo mezzo multiuso destinato a supportare le attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Questa iniziativa nasce dalla necessità di rafforzare la capacità operativa del territorio in ambiti cruciali come la prevenzione, il monitoraggio costante e la gestione tempestiva delle emergenze.

Un investimento per la prevenzione

La scelta di partecipare al bando indetto dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri risponde a un’analisi attenta delle criticità locali. Come evidenziato nel Piano Comunale di Protezione Civile vigente, il territorio di Pisciotta presenta infatti diversi scenari di rischio che richiedono strumenti all’avanguardia per essere affrontati con efficacia.

Leggi anche:

Maltempo: nuovo avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato

La partecipazione al bando permetterebbe al Comune di accedere a contributi finalizzati proprio al potenziamento delle attrezzature tecniche. L’eventuale impegno economico a carico del bilancio comunale sarà subordinato all’effettiva ammissione al finanziamento, garantendo così una gestione oculata delle risorse pubbliche.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Torchiara Torchiara introduce l’imposta di soggiorno: una scelta per valorizzare turismo e beni culturali
Articolo Successivo Serie D: Gelbison beffata nel finale, al “Giordano” passa la Reggina
Nessun commento