Sicurezza a Eboli: controlli a tappeto, sequestri e nuove regole per i monopattini, ecco il report

L’attività di controllo del territorio comunale di Eboli prosegue senza sosta. L’Assessorato alla Sicurezza, guidato da Antonio Corsetto, ha reso noto il report settimanale delle operazioni condotte sul campo, evidenziando una stretta collaborazione tra la Polizia Municipale, i Carabinieri e il Commissariato di Pubblica Sicurezza. Un’azione coordinata che mira a garantire legalità e decoro, sia nelle zone centrali che nelle aree periferiche e costiere.

Operazioni sul litorale e controlli di identificazione

L’attenzione delle Forze dell’Ordine resta massima nella zona della Marina di Eboli. Qui, i servizi mirati sono stati concentrati sul contrasto di due piaghe del territorio: la prostituzione e lo spaccio di stupefacenti.

Parallelamente, nel tessuto urbano, sono state effettuate intense attività di identificazione: Zone interessate: Via Toti e via Caporetto.Risultati: Decine di persone controllate. Verifiche SDI: 12 soggetti inseriti nel sistema della Pubblica Sicurezza, risultati tutti in regola con i permessi di soggiorno. Sicurezza stradale: i numeri del Nucleo guidato dal Comandante De Sanctis.

Il nucleo della Polizia Municipale, sotto la direzione del Comandante Daniele De Sanctis, ha messo in campo un presidio massiccio sulle principali arterie stradali.

Monitoraggio del territorio

I controlli hanno interessato punti nevralgici come la S.P. 30, la rotatoria di Santa Cecilia, le direttrici della SS 18 (verso Capaccio e Battipaglia) e la zona Aversana. Tipologia di Controllo, Numero Operazioni, Veicoli controllati, Oltre 100 Persone identificate 75 Controlli domiciliari 2Sanzioni e Sequestri

Le violazioni al Codice della Strada sono state numerose. In particolare: Mancanza di assicurazione (Art. 193): Diverse sanzioni elevate. Mancata revisione (Art. 80): Numerosi verbali contestati. Sequestri: Un motociclo è stato sequestrato a Santa Cecilia. Guida senza patente: Sanzionati diversi automobilisti tra via Amendola, via Ripa, via Matteotti e le vie d’accesso al centro storico.

Commercio abusivo: Sequestrata la merce di un mercatino non autorizzato a Santa Cecilia.Micromobilità: dal 16 maggio nuovi controlli su monopattini e bici. Una delle novità più rilevanti riguarda la sicurezza dei mezzi leggeri. A partire dal 16 maggio, scatteranno i controlli serrati sui monopattini.

Cosa verrà controllato?

L’esposizione del contrassegno assicurativo, come previsto dai nuovi obblighi normativi.Il monitoraggio non risparmierà le biciclette: l’obiettivo dell’Amministrazione è rimuovere dalla circolazione i mezzi “taroccati” o tecnicamente pericolosi che mettono a rischio l’incolumità pubblica.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione

Il Sindaco Mario Conte”La sicurezza su un territorio così vasto e complesso è una priorità assoluta. La sinergia con le altre Forze dell’Ordine è il segno tangibile della presenza dello Stato tra i cittadini. Continueremo a lavorare per garantire la tranquillità della nostra comunità.

Soddisfatto l’Assessore Corsetto, che risponde con i dati alle recenti polemiche: “Rispondiamo alle critiche con i fatti e con il lavoro quotidiano. I nostri agenti dimostrano una dedizione ammirevole nonostante l’esiguità dell’organico. La collaborazione con i Carabinieri ci permette di elevare gli standard di sicurezza ordinaria.

“Prospettive future: Corsetto ha inoltre annunciato di aver già richiesto l’assunzione di almeno 10 nuovi agenti. Si attende ora l’approvazione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) per verificare la fattibilità del piano di fabbisogno del personale.