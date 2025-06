Sicignano degli Alburni, successo per la terza edizione di “Abbasce o fiume”: tra pesca, gastronomia e artigianato

Successo per la terza edizione di “Abbasce o fiume”, iniziativa promossa dalla Pro Loco Monti Alburni con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale e culturale del territorio. Lungo le rive del fiume Tanagro (località Incoronata), nello splendido scenario degli Alburni, adulti e bambini hanno trascorso una giornata dedicata alla riscoperta delle tradizioni locali e al contatto diretto con l’ambiente.

Attività per tutti: pesca, gastronomia e artigianato

Il programma dell’evento ha offerto un ricco programma di attività pensate per coinvolgere partecipanti di tutte le età. Tra le attrazioni principali, la dimostrazione di pesca con tecniche antiche e l’assaggio della ricotta calda, preparata secondo l’autentica ricetta locale, hanno permesso ai visitatori di riscoprire sapori e usanze del passato.

Grande interesse hanno suscitato anche i laboratori creativi e artigianali. In collaborazione con Cera Mire, i bambini hanno decorato ciottoli di fiume, trasformandoli in opere d’arte ispirate alla natura circostante. Contemporaneamente, il laboratorio di intreccio del vimini, organizzato insieme alla residenza per anziani “Montedoro”, ha mostrato ai partecipanti la tecnica tradizionale di lavorazione dei cestini, tramandata dagli artigiani locali.

Il contributo di Alburni Trekking

A completare l’esperienza, due attività escursionistiche organizzate dall’associazione Alburni Trekking hanno offerto ai partecipanti la possibilità di esplorare il territorio in modo unico. L’acqua trekking, lungo un suggestivo tratto del fiume, ha permesso di vivere la natura a stretto contatto con l’ambiente fluviale. Il trekking ferroviario, invece, ha condotto i partecipanti su un tratto di ferrovia dismessa, regalando un’esperienza affascinante e fuori dai percorsi turistici tradizionali.

Un importante vetrina per il territorio

“Abbasce o fiume” ha dimostrato come la valorizzazione del territorio passi anche attraverso iniziative semplici ma autentiche, capaci di unire persone, tradizioni e paesaggi. Un appuntamento che la Pro Loco Monti Alburni punta a renderlo annuale, affinché possa continuare a tramandare storia, cultura e natura anche alle nuove generazioni.