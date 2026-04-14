Sicignano degli Alburni investe sul futuro: oltre 529 mila euro per l’efficienza energetica degli edifici pubblici

Il Comune di Sicignano degli Alburni lavora verso la transizione ecologica e la modernizzazione del proprio patrimonio immobiliare. L’Ente ha ottenuto risorse per un valore complessivo superiore ai 529 mila euro, destinati esclusivamente all’efficientamento energetico degli edifici comunali.

L’operazione si inserisce in un quadro di interventi strutturati che mirano a coniugare la sostenibilità ambientale con un netto risparmio economico per le casse pubbliche, riducendo drasticamente emissioni e consumi energetici.

I nuovi finanziamenti ministeriali e il progetto C.S.E. 2025

L’ultima novità riguarda il riconoscimento di due nuovi finanziamenti nell’ambito del programma C.S.E. 2025, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Queste risorse, che ammontano a 266.470,00 euro, rappresentano il volano per completare la riqualificazione di strutture chiave per la cittadinanza.

A questa cifra si sommano i circa 262.850,00 euro già ottenuti tramite l’Ente Parco e destinati specificamente alla Scuola San Domenico Savio, i cui lavori di messa a norma e miglioramento prestazionale sono già stati avviati negli scorsi giorni.

La trasformazione dell’Edificio Scolastico San Domenico Savio

L’intervento più imponente riguarda il plesso scolastico “I.C. San Domenico Savio”, destinatario di un investimento complessivo di 423.766,00 euro (derivanti dalla sinergia tra fondi Parco e CSE). Il progetto prevede una trasformazione radicale dell’edificio sotto il profilo termico e tecnologico.

Nello specifico, i lavori comprendono la realizzazione di un cappotto termico per l’isolamento delle pareti, l’installazione di nuovi infissi a taglio termico in PVC e la creazione di un sistema di approvvigionamento energetico autonomo tramite un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo. Questi interventi garantiranno agli studenti e al personale scolastico ambienti più confortevoli e sicuri, azzerando quasi totalmente la dipendenza dalle fonti fossili.

Completamento dell’efficientamento della Casa Comunale

Anche la sede del Comune sarà oggetto di importanti migliorie. Con uno stanziamento di 105.554,00 euro, l’Amministrazione darà seguito ai precedenti lavori di riqualificazione già eseguiti. Il piano di intervento prevede il completamento della sostituzione degli infissi e, anche in questo caso, l’installazione di un impianto fotovoltaico con sistemi di accumulo di ultima generazione.

Una strategia costante verso la sostenibilità

Come sottolineato dall’Ente, questo risultato “premia l’ottimo lavoro dell’Amministrazione Comunale, coordinato con gli Uffici, con l’obiettivo di intercettare risorse e costruire un Comune sempre più moderno e sostenibile”.