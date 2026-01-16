Sicignano degli Alburni e Palomonte: stanziati oltre due milioni di euro per la SP36

Esultano i comuni di Sicignano degli Alburni, ente capofila del progetto, e di Palomonte per l’importante finanziamento ottenuto utile a mettere in sicurezza e riqualificare la Strada Provinciale 36 dal bivio di Zuppino. Gli enti sono risultati beneficiari dei fondi, pari a € 2.790.267,29 , nell’ambito del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania.

I lavori

Gli interventi permetteranno l’adeguamento della Strada Provinciale 36, arteria strategica di collegamento tra i Comuni di Sicignano degli Alburni e Palomonte, fondamentale per la mobilità, la sicurezza dei cittadini e l’accessibilità al territorio.

La soddisfazione del sindaco, Giacomo Orco

“Un risultato significativo che consentirà di migliorare la sicurezza stradale, la viabilità e i collegamenti con la stazione ferroviaria e gli svincoli principali, a beneficio dell’intero comprensorio. Un ringraziamento alla Regione Campania per il sostegno e alla collaborazione istituzionale tra i Comuni, che dimostra come il lavoro di squadra porti risultati concreti per le nostre comunità” ha fatto sapere il sindaco di Sicignano, Giacomo Orco annunciando che i cittadini saranno, man mano, informati sull’avanzamento e sullo stato dei lavori.