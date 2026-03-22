Serie D: una buona Gelbison pareggia in 10 contro la Nuova Igea Virtus

Pestazione di carattere della Gelbison al “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento contro la Nuova Igea Virtus che nonostante l’inferiorità numerica per gran parte del match, ha portato a casa un buon punto. Succede di tutto, al 4′ del primo tempo espulsione del portiere Corriere e Gelbison in 10. Ad inizio secondo tempo reclamato un calcio di rigore dalla Gelbison per un fallo su Coscia, ma per il direttore di gara non c’era niente. Il gol degli ospiti arriva al 28esimo del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, pareggia dopo due minuti la Gelbison su calcio di rigore trasformato da Cascio.
La partita
Mister Agovino mette in campo lo stesso undici visto contro il Savoia. Primo angolo del match per la Gelbison al 2′ del primo tempo, palla in mezzo arriva a Liurni che calcia alto sulla traversa. Subito dopo calcio di punizione ai limiti dell’area di rigore per la nuova Igea Virtus con l’espulsione del portiere rossoblù Corriere, Gelbison costretta a fare la maggior parte della gara in 10. Dentro il portiere Samba, esce Liurni. Calcio di punizione battuto dai siciliani che finisce fuori.
La Gelbison si fa vedere in avanti al 15′ del primo tempo, De Martino tenta la conclusione, tiro deviato e palla in angolo. Occasionissima Gelbison al 21′ sugli sviluppi di un calcio punizione Ferreira non riesce ad metterla in rete. De Martino ci prova al 42′ dopo una bella azione della squadra oggi in maglia verde, palla tra le mani del portiere. Si conclude così la prima frazione di gioco.
Il secondo tempo
Al 5 ‘ del secondo tempo steso Coscia in area ma per il direttore di gara non c’è niente. Calcio di punizione per la Gelbison al 7′ del secondo tempo, batte Chironi, Scognamiglio di testa ma gioco fermo per offside. Al 17′ ci prova Scognamiglio di testa su calcio d’angolo ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Al 28’ arriva il gol della Nuova Igea Virtus, a segno Calafiore sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Alla mezz’ora del secondo tempo calcio di rigore per la Gelbison, trasformato poi da Facundo Cascio. Al 34′ del secondo tempo conclusione dalla distanza di Uliano di prima, ma la palla finisce alta. Ci prova la Nuova Igea Virtus al 41′, conclusione che finisce fuori. Dopo circa un minuto De Martino della Gelbison in area avversaria non riesce a tirare, recupera la difesa giallorossa. Dopo sei minuti di recupero finisce la gara 1 a 1 tra Gelbison e Nuova Igea Virtus.