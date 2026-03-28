Serie D: testa-coda Gelbison, domani c’è il Messina

Dopo il pareggio ottenuto nell’ultimo turno contro la Nuova Igea Virtus, grazie ad una bella prestazione di squadra in 10 contro 11, la Gelbison sarà impegnata domani, domenica 29 marzo, a Messina per la 29esima giornata del campionato di Serie D, girone I.

Il match

La gara è in programma alle ore 15.00 allo stadio “Franco Scoglio – San Filippo” di Messina. I rossoblù, sulla scia degli ultimi risultati, vogliono continuare a portare a casa punti importanti in chiave play off ora distanti 4 punti. Per la partita di domani i cilentani dovranno fare a meno dello squalificato Corriere, e di Kosovan che dovrà scontare l’ultimo turno di stop. In porta pronto Samba, che ha risposto bene anche nell’ultima sfida contro i siciliani della Nuova Igea Virtus.

Dall’altra parte c’è un Messina impegnato come non mai nella lotta per non retrocedere, i siciliani sono fermi al 16esimo posto in classifica, a quota 24 punti, nell’ultimo posto utile per fare i play out, e a pari punti con la penultima Sancataldese.

Una gara importante per entrambe le squadre

Nelle ultime 5 gare la squadra allenata da Mister Feola han realizzato solo 3 punti con tre pareggi, con Reggina, Castrum Favara e Vibonese e due sconfitte con Nissa e Sambiase. Messina che fatica a segnare, suo il terzo peggior attacco del torneo con 23 reti realizzate, meglio la difesa con 27 reti subite finora. Una gara importante quindi per entrambe le compagini