Calcio

Serie D: Nissa al comando, Gelbison speranza play off

A quattro giornate dalla fine i rossoblù sono ad un punto di distanza dalla zona play off

Antonio Pagano

Battute finali per il campionato di Serie D, ancora in palio punti importanti per promozione diretta, play off, e zona salvezza. Nel girone I, dopo qualche giornata di confusione nella parte alta della classifica, la Nissa ha staccato il Savoia di due punti a quota 59, in terza posizione l’Athletic Club Palermo, con 54 punti, segue Reggina a 53 e la Nuova Igea Virtus a 49.

Il percorso della Gelbison

Al sesto posto del campionato c’è proprio la Gelbison, con i suoi 48 punti. A quattro giornate dalla fine la squadra di Mister Agovino, grazie ad un girone di ritorno fatto da grandi prestazioni e risultati, con due sole sconfitte da inizio anno, sono ad un punto di distanza dalla zona play off, obiettivo impensabile nella prima parte di stagione. Il club di Vallo della Lucania insegue la Nuova Igea Virtus, squadra penalizzata di 5 punti in merito al “caso De Falco” e reduce da un periodo non proprio positivo, nelle ultime 5 infatti hanno portato a casa solo 5 punti.

La Gelbison, con un Castro ritrovato autore di una importante rete valsa la vittoria contro il Palermo, e con una rosa in forma e al completo, spera di portare a casa quanti più punti possibili nelle prossime partite, davanti a sé ci sono Sancataldese, Acireale, Enna Calcio e Città di Gela, le prima due in lotta per la salvezza. A chiudere la classifica Messina e Paternò.

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