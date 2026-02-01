Serie D: la Gelbison espugna Milazzo

La Gelbison porta a casa tre punti importanti dalla trasferta di Milazzo. Allo Stadio “Marco Salmeri” finisce 3 a 1 per i rossoblù, la sblocca Capitan Viscomi sugli sviluppi di una punizione nel primo tempo, Kosovan al 63esimo sigla il raddoppio. Accorcia le distanze al 83’ il Milazzo con Curiale, ma Ferreira chiude la partita trasformando un calcio di rigore.

La partita

Due cambi di formazione per mister Agovino rispetto alla partita contro la Reggina, dentro Coscia e Castro al posto di Fernandez e Ferreira. Al 10’ occasione per il Milazzo, gran conclusione ravvicinata di Franchina, Corriere respinge ma è tutto fermo per fuorigioco.

Al 21’ Milazzo in avanti, imbucata di Pipitone per Franchina, che controlla in area ma viene pescato in posizione irregolare. Al 26’ ci prova la Gelbison con Kosovan che libera la conclusione dal limite dell’area di rigore ma la para Quartarone.

Al 35 ‘ gol annullato al Milazzo: sponda di Galesio per Franchina che in area controlla e poi segna con un tiro a giro. Rete non convalidata per un precedente fuorigioco. La sblocca la Gelbison al 39’, Viscomi insacca di testa sugli sviluppi di una punizione battuta da Semeraro. Si conclude la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo

Inizia la ripresa. Al 63′ arriva il raddoppio della Gelbison: cross di Coscia e tap-in di Kosovan che insacca, doppio vantaggio della Gelbison. Al minuto 83 accorcia le distanze il Milazzo, Curiale raccoglie un pallone in area e insacca l’1-2 con un colpo di testa.

Al 92’ Milazzo in dieci uomini: espulso Marco Greco per doppia ammonizione. Al minuto 99 arriva il terzo gol della Gelbison su calcio di rigore, Ferreira lo trasforma. Finisce così, la Gelbison ritrova la vittoria e batte il Milazzo 3 a 1.