Serie C: la Salernitana si muove sul mercato, ecco l’ex Rimini Longobardi

Ufficiale l'ingaggio del terzino Gianluca Longobardi. Già da oggi a disposizione di Mister Raffaele

A cura di Antonio Pagano

La Salernitana si muove sul mercato, il club ha iniziato a rinforzare la squadra dal reparto difensivo. Ufficiale l’ingaggio del terzino ex Rimini Gianluca Longobardi, decisivo lo sprint della società granata che ha battuto la concorrenza di altri club.

Il nuovo acquisto

Classe 2003 è cresciuto nel settore giovanile del Pescara, e ha giocato nelle ultime due stagioni a Rimini totalizzando 3 gol e 7 assist in 42 presenze. Il nuovo acquisto già da oggi è a disposizione del Mister Raffaele.

Il D.S. Faggiano aveva annunciato il colpo ieri sera, nel post partita di Benevento, dove allo stadio “Vigorito” è arrivata una sonora sconfitta per la Salernitana. “Abbiamo preso Longobardi – ha detto Faggiano – Sarà disponibile fin da subito perché fino a settimana scorsa ha giocato con il Rimini quindi il ragazzo è pronto”.

