Serie C: la capolista Salernitana fa visita al Latina

Una sfida affascinante tra una Salernitana in cerca di conferme e un Latina determinato a ottenere un risultato di prestigio

A cura di Alessandro Pippa

Dodicesima giornata di campionato nel Girone C di Serie C, con la Salernitana pronta ad affrontare in trasferta il Latina allo stadio “Francioni”, con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica.

La formazione

La formazione granata, guidata da mister Raffaele, arriva al match dopo l’importante successo nel derby contro la Casertana e vuole proseguire il proprio momento positivo. Il tecnico dovrebbe confermare il collaudato 3-4-2-1, con Donnarumma tra i pali, Golemic, Coppolaro e Matino in difesa. In mezzo al campo, complice la squalifica di Capomaggio, spazio a Tascone e Varone, mentre sulle corsie esterne agiranno Villa e Ubani. Sulla trequarti toccherà a Ferraris e Ferrari supportare l’unica punta, Inglese. Qualche dubbio resta ancora in attacco, ma l’undici dovrebbe essere confermato in gran parte.

Il Latina, invece, arriva alla sfida dopo il pareggio esterno contro il Sorrento. La squadra di mister Bruno, dopo un avvio complicato, ha trovato maggiore equilibrio e compattezza, e davanti al proprio pubblico proverà a fermare la corsa della capolista.

Una sfida affascinante, dunque, tra una Salernitana in cerca di conferme e un Latina determinato a ottenere un risultato di prestigio.

