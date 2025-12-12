Serie C, importante testacoda per la Salernitana: domani c’è il Picerno

Importante testacoda per la Salernitana che domani 13 dicembre, alle 14.30, allo stadio “Donato Curcio” affronterà nel penultimo turno del girone di andata il fanalino Picerno con l’obiettivo di ritrovare la vittoria che manca da tre giornate.

Casa Salernitana

A Picerno ci sarà un’onda granata per spingere la Salernitana verso i tre punti; sold-out in pochissimi minuti l’intero settore ospiti dello stadio “Curcio”, polverizzati in breve tempi i 635 tagliandi messi a disposizione.

Mister Raffaele pensa a un attacco pesante sin dall’inizio con Inglese e Ferrari. Insieme le due torri titolari e forse anche un altro giocatore offensivo a supporto, da scegliere tra Ferraris e Liguori. La Salernitana potrebbe così tornare al 3-4-1-2 utilizzato in altre partite con a destra ancora l’ultimo arrivato Longobardi, autore di una buona prova all’esordio col Trapani, e a sinistra Villa. In mezzo al campo Capomaggio e Tascone con De Boer in panchina.

L’altra ipotesi tattica è rappresentata dalla conferma del 3-5-2 con la possibile novità di Quirini al posto di De Boer a centrocampo e non da esterno perché a destra ora c’è Longobardi. L’attacco sarebbe comunque con Inglese e Ferrari. In difesa non si prevedono variazioni con Matino, Golemic e Anastasio.

L’avversaria

Il Picerno è attualmente ultimo in classifica con i suoi 13 punti; nelle tre solo una vittoria per i lucani contro il Monopoli, poi un due sconfitte con Catania e Cosenza nell’ultimo turno. Picerno che ha la peggior difesa del campionato con 34 gol subiti.

Tra gli uomini più offensivi invece a cui la difesa granata dovrà fare attenzione ci sono Abreu Santos Lèonardo con 5 reti realizzate finora e Energe Antonio con 4.