Serie C, importante testacoda per la Salernitana: domani c’è il Picerno

A Picerno ci sarà un'onda granata a spingere la Salernitana verso i tre punti, sold-out il settore ospiti

A cura di Antonio Pagano

Importante testacoda per la Salernitana che domani 13 dicembre, alle 14.30, allo stadio “Donato Curcio” affronterà nel penultimo turno del girone di andata il fanalino Picerno con l’obiettivo di ritrovare la vittoria che manca da tre giornate.

Casa Salernitana

A Picerno ci sarà un’onda granata per spingere la Salernitana verso i tre punti; sold-out in pochissimi minuti l’intero settore ospiti dello stadio “Curcio”, polverizzati in breve tempi i 635 tagliandi messi a disposizione.

Mister Raffaele pensa a un attacco pesante sin dall’inizio con Inglese e Ferrari. Insieme le due torri titolari e forse anche un altro giocatore offensivo a supporto, da scegliere tra Ferraris e Liguori. La Salernitana potrebbe così tornare al 3-4-1-2 utilizzato in altre partite con a destra ancora l’ultimo arrivato Longobardi, autore di una buona prova all’esordio col Trapani, e a sinistra Villa. In mezzo al campo Capomaggio e Tascone con De Boer in panchina.          

Leggi anche:

La Salernitana non riparte: contro il Trapani arriva solo un pari

L’altra ipotesi tattica è rappresentata dalla conferma del 3-5-2 con la possibile novità di Quirini al posto di De Boer a centrocampo e non da esterno perché a destra ora c’è Longobardi. L’attacco sarebbe comunque con Inglese e Ferrari. In difesa non si prevedono variazioni con Matino, Golemic e Anastasio.

L’avversaria

Il Picerno è attualmente ultimo in classifica con i suoi 13 punti; nelle tre solo una vittoria per i lucani contro il Monopoli, poi un due sconfitte con Catania e Cosenza nell’ultimo turno. Picerno che ha la peggior difesa del campionato con 34 gol subiti.

Tra gli uomini più offensivi invece a cui la difesa granata dovrà fare attenzione ci sono Abreu Santos Lèonardo con 5 reti realizzate finora e Energe Antonio con 4.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Santa Lucia, Magliano Vetere

Santa Lucia nel Cilento tra fede e folklore: storia e tradizioni del 13 dicembre

Santa Lucia, tra storia e folklore: il culto della martire il 13…

Agropoli: sabato 13 dicembre si terrà l’evento natalizio alla Parrocchia Sant’Antonio di Moio

Appuntamento domani sabato 13 dicembre alle ore 15:00 presso la Chiesa parrocchiale…

Eboli, forte esplosione in un garage di via Chopin: paura tra i residenti

Paura a Eboli per una violenta esplosione in via Chopin. Sul posto…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.