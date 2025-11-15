Serie C: esodo granata in Puglia, domenica la Salernitana sfida l’Altamura  

Dopo il pareggio casalingo contro il Crotone, la Salernitana affronterà nella 14° giornata del campionato di Serie C, girone C, la formazione pugliese dell’Altamura. La gara è in programma domenica 16 novembre alle ore 14:30 allo stadio Tonino D’Angelo, dove è previsto un esodo granata nel settore ospiti.

Casa Salernitana

Nelle ultime tre partite la squadra di Mister Raffaele ha collezionato 5 punti, una vittoria con la Casertana e due pareggi a reti bianche contro Latina e Crotone. Domenica i granata proveranno a conquistare la vittoria per cercare il controsorpasso sulla capolista Catania.

Luca Villa è pronto a ritornare in campo dopo lo spavento contro il Crotone. Eddy Cabianca si è sottoposto ad accertamenti: gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado della giunzione miotendinea prossimale del muscolo bicipite femorale destro. Out fino all’anno nuovo.

Ferraris e Liguori ambiscono ad una maglia sulla trequarti. Come unico riferimento Inglese è favorito su Ferrari. In difesa si dovrebbe tornare al trio composto da Matino, favorito su Coppolaro, Golemic e Anastasio, davanti a Donnarumma. Sulla fascia destra Ubani, Quirini e Achik si giocano la maglia. In mezzo conferma per la coppia Capomaggio-Tascone.

L’avversaria

L’Altamura di Mister Mangia è ferma a 15 punti in classifica, insieme a Cavese e Giugliano; ha portato a casa solo 4 punti nelle ultime 3, una vittoria contro il Foggia, un pari con il Cosenza, e una sconfitta nell’ultimo turno contro la prima Catania. Tra gli uomini che sono andati più in rete Simone (3), Curcio (2) e Grande (2).

La gara sarà diretta dal Sign. Dario Di Francesco (Ostia Lido). Nello stesso turno la capolista Catania affronta il Casarano, in programma anche Crotone – Sorrento, Latina – Cosenza, Picerno – Siracusa, Benevento – Monopoli, Giugliano – Audace Cerignola e Potenza – Trapani.