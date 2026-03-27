Serie C: domani l’anticipo col Potenza, le ultime di formazione

Dopo la vittoria contro l’Altamura valsa il terzo posto in classifica, la Salernitana di Mister Cosmi sarà di scena domani, sabato 28 marzo, nell’anticipo della 34esima giornata contro il Potenza; la gara si giocherà allo stadio “Alfredo Viviani” con calcio d’inizio alle ore 14:30.

Le ultime dal campo

Nell’allenamento di ieri la squadra ha svolto un lavoro essenzialmente tattico. Differenziato per Matteo Arena, Filippo Berra e Roberto Inglese. Dopo due giorni di totale riposo, in seguito al duro colpo subito con l’Altamura, Golemic è tornato a lavorare sul campo. Per il difensore speranze quindi di rientro tra i convocati per la gara col Potenza. In gruppo Carriero, che però in Basilicata non ci sarà causa squalifica, a meno che non venga accettato il ricorso presentato dal club per ridurla di una giornata. Ritorna anche Quirini dopo la squalifica. Oggi la rifinitura al Mary Rosy.

Possibile qualche cambio nell’undici base per Cosmi per la gara di Potenza, Gyabuaa prenota il ritorno dal 1′, Achik potrebbe rifiatare, al suo posto scalda i motori Ferraris. Longobardi pronto a tornare titolare sulla corsia di destra, con il contemporaneo arretramento di Cabianca a braccetto. Ferrari scalpita per una maglia da titolare in coppia con Lescano.

L’avversario

Il Potenza è attualmente al decimo posto in classifica a quota 41 punti, in piena zona play off. Nelle ultime 5 gare ha totalizzato solo 4 punti, con tre sconfitte con Benevento, Cosenza e Trapani, un pareggio con la Cavese, e una vittoria con il Foggia.

Più forti in casa che fuori, i lucani hanno ottenuto più punti in mura amiche che fuori, 28 in casa mentre 13 punti raccolti in trasferta. È una squadra che subisce pochi gol in casa poi, 15 sui 49 totali incassati. “Affrontiamo una squadra forte, una delle più attrezzate del campionato. Il Potenza arriva carico a questa sfida perché in prospettiva abbiamo la finale di Coppa Italia a meno di una settimana e vogliamo arrivarci nel migliore dei modi. – ha detto il Mister del Potenza Pietro De Giorgio nel presentare la partita contro la Salernitana – Da Trapani ci sono state delle buone indicazioni ma le abbiamo alternate alle nostre solite disattenzioni. Serve maggiore attenzione per non subire gol evitabili”.