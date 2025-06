Serie B: Salernitana sconfitta a tavolino e due turni a porte chiuse

Il Giudice Sportivo di Serie B ha emesso le proprie decisioni in seguito agli incidenti occorsi durante il playout di ritorno tra Salernitana e Sampdoria, disputato ieri e non conclusosi regolarmente. La partita, interrotta sul punteggio di 2-0 in favore dei blucerchiati, è stata oggetto di un’attenta analisi da parte degli organi giudicanti, che hanno inflitto pesanti sanzioni alla società campana.

Le intemperanze dei tifosi

Il rapporto dell’Arbitro e dei collaboratori della Procura federale ha dettagliatamente ricostruito gli eventi che hanno portato alla sospensione definitiva del match. Al 18° del secondo tempo, un gruppo di sostenitori della Salernitana posizionati nel settore inferiore della Curva Sud ha tentato di forzare il cancello di accesso al campo, venendo bloccati dall’intervento delle Forze dell’Ordine. Poco dopo, nel settore Distinti lato Curva Sud, altri tifosi della Salernitana sono riusciti a forzare un cancello analogo, ma sono stati fermati dagli stewards e dalle Forze dell’Ordine prima di poter entrare. La situazione è ulteriormente degenerata al 21° del secondo tempo, quando la gara è stata temporaneamente sospesa a causa del lancio di numerosi petardi, fumogeni e seggiolini divelti dagli spalti, prevalentemente dalla Curva Sud, ma anche dai Distinti e dalla Tribuna.

Le sanzioni

A fronte del persistere delle intemperanze, il Direttore di gara, dopo un confronto con il Responsabile dell’Ordine pubblico, ha ordinato il rientro delle squadre negli spogliatoi. Dopo circa trenta minuti, in accordo con tutte le parti, la gara è ripresa, ma la situazione è degenerata nuovamente dopo pochi istanti a causa delle rinnovate intemperanze dei sostenitori della Salernitana. Questa escalation ha costretto il Responsabile dell’Ordine pubblico a disporre la sospensione definitiva della gara. In virtù della gravità dei fatti, il Giudice Sportivo ha deliberato di infliggere alla Salernitana la perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre all’obbligo di disputare due gare a porte chiuse, in applicazione degli articoli del Codice di Giustizia Sportiva che regolano la responsabilità oggettiva delle società per il comportamento dei propri tifosi.