Sequestrati oltre 300 grammi di cocaina nel salernitano: arrestato un uomo

I Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno portato a termine un importante intervento di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Siano. Durante i controlli effettuati nella serata del 3 maggio, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto G.P.S.. L’attività investigativa rientra nei servizi di monitoraggio costante dell’area salernitana volti a smantellare le reti di distribuzione locale della droga.

Il sequestro della sostanza stupefacente

L’indagato è stato trovato in possesso di un quantitativo significativo di cocaina, pari a circa 336 grammi. Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia Giudiziaria, la sostanza era già stata parcellizzata in dosi, pronte per essere immesse sul mercato illegale. Oltre allo stupefacente, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato materiale specifico per il confezionamento, elemento che ha consolidato l’ipotesi accusatoria di detenzione ai fini di spaccio.

I dettagli dell’arresto e le accuse

L’arresto è avvenuto in flagranza di reato a seguito dell’individuazione del soggetto da parte delle forze dell’ordine. La quantità di cocaina sequestrata rappresenta un duro colpo alla piazza di spaccio locale, confermando l’efficacia dei presidi territoriali della Compagnia di Mercato San Severino. L’uomo dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre il materiale rinvenuto resta a disposizione delle autorità per ulteriori accertamenti tecnici.