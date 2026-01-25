Scuola Salerno, dossier Invalsi: crescita costante delle competenze tra Capoluogo e Provincia

Il miglioramento delle competenze degli studenti nel territorio salernitano emerge chiaramente dal recente dossier Ministero-Invalsi, che analizza una serie storica compresa tra l’anno scolastico 2013-2014 e il 2024-2025. Il raffronto del decennio fa emergere un cambio di paradigma: la crescita non è un fenomeno isolato, ma un percorso strutturato che investe la scuola secondaria di primo e secondo grado, incidendo direttamente sulle competenze in uscita e sull’orientamento.

L’evoluzione didattica nel capoluogo

A Salerno città, i risultati della terza media (grado 8) mostrano un consolidamento dei fondamentali rispetto all’inizio del decennio. In Italiano si è passati da un punteggio di 187,87 a 198,69 (+10,82), mentre in Matematica l’incremento è stato di 7,81 punti. Il dato più rilevante riguarda però il secondo superiore (grado 10), dove la crescita in Matematica tocca i +12,50 punti.

In uscita, per quanto concerne la quinta superiore (grado 13), si registra un netto potenziamento delle abilità linguistiche. L’Inglese ascolto ha fatto registrare un balzo da 187,93 (dato 2018-2019) a 200,06 (+12,13), a testimonianza di una scuola capace di proiettare gli studenti verso le sfide del mondo accademico e lavorativo.

La crescita nell’area nord e nell’Agro

Il progresso scolastico non riguarda solo il Capoluogo. A Nocera Inferiore, il secondo superiore mostra un’evoluzione marcata in Italiano, con un incremento di 20,72 punti. Anche a Cava de’ Tirreni si osserva un profilo di crescita leggibile, specialmente in Matematica per il secondo superiore (+20,27) e nell’Inglese per le classi quinte, confermando una traiettoria di respiro europeo.

Risultati nella Piana del Sele e nella Valle dell’Irno

Battipaglia certifica un avanzamento significativo nelle competenze linguistiche in uscita, con l’Inglese ascolto che sale di 10,91 punti. Ancora più evidente è il caso di Eboli, dove nel secondo superiore l’Italiano cresce di 11,93 punti e la Matematica di 9,56. Il rafforzamento dei fondamentali nel biennio sembra propedeutico ai risultati finali, dove l’Inglese ascolto segna un +18,00.

Nella Valle dell’Irno, Mercato San Severino si distingue per uno degli incrementi più elevati della Provincia: l’Inglese ascolto in quinta superiore registra un +24,41, evidenziando un potenziamento straordinario delle competenze comunicative.