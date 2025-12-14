Scuola: è di Sapri l’insegnante più giovane d’Italia

È di Sapri l’insegnante più giovane d’Italia. A soli 19 anni Ernesto Fedele ha scalato tutte le classifiche e si è posizionato primo tra gli insegnanti d’Italia.
La carriera scolastica
Diplomato all’istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Sapri, Fedele ha fin da subito avuto le idee ben chiare: entrare nel mondo scolastico. E così è stato.
Dopo un breve periodo presso un’azienda di Maranello, il 19enne ha tentato la strada dell’insegnamento partecipando al concorso per la classe B016 – insegnante tecnico-pratico di Informatica e Telecomunicazioni. Un percorso, neanche a dirlo, superato con successo – ha ottenuto il massimo punteggio 100/100 – e che gli aperto le porte del mondo della scuola.
L’incarico
Il 10 novembre, infatti, Ernesto Fedele è stato convocato dall’Itsos Marie Curie di Cernusco sul Naviglio e ha iniziato il suo meraviglioso viaggio tra gli studenti che, in molti casi, hanno pochi anni meno di lui.
Itp non docente
A 19 anni senza una laurea?!?!😳Mah …mia figlia con una laurea ed un’ altra specialistica va ancora raminga per le varie scuole del salernitano!!!!E come lei tante….boh!!!!!
Adele Oliva insegnante tecnico pratico, ITP, non occorre la laurea, se lo faccia spiegare da sua figlia
Adele Oliva Se tua figlia fa domanda al nord il posto lo trova. Eccome se lo trova. Non mi pare che il ragazzo insegna a Salerno
