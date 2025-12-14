Scuola: è di Sapri l’insegnante più giovane d’Italia

Ernesto Fedele ha solo 19 anni ed ha scalato tutte le classifiche posizionandosi primo tra gli insegnanti d'Italia

A cura di Maria Emilia Cobucci

È di Sapri l’insegnante più giovane d’Italia. A soli 19 anni Ernesto Fedele ha scalato tutte le classifiche e si è posizionato primo tra gli insegnanti d’Italia.

La carriera scolastica

Diplomato all’istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Sapri, Fedele ha fin da subito avuto le idee ben chiare: entrare nel mondo scolastico. E così è stato.

Dopo un breve periodo presso un’azienda di Maranello, il 19enne ha tentato la strada dell’insegnamento partecipando al concorso per la classe B016 – insegnante tecnico-pratico di Informatica e Telecomunicazioni. Un percorso, neanche a dirlo, superato con successo – ha ottenuto il massimo punteggio 100/100 – e che gli aperto le porte del mondo della scuola.

L’incarico

Il 10 novembre, infatti, Ernesto Fedele è stato convocato dall’Itsos Marie Curie di Cernusco sul Naviglio e ha iniziato il suo meraviglioso viaggio tra gli studenti che, in molti casi, hanno pochi anni meno di lui.

