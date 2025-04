Scontro tra due auto a Policastro: sette le persone coinvolte

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di Pasquetta lungo la strada statale 18 a Policasteo Bussentino, nei pressi del campo sportivo. Due le automobili coinvolte: una Peugeot 206 con a bordo due persone e una Fiat Bravo con a bordo invece 5 persone.

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento, sembra che l’uomo alla guida della Peugeot 206 abbia perso il controllo dell’autovettura e abbia impattato la Fiat Bravo che viaggiava in direzione opposta.

Due le ambulanze, con i sanitari a bordo, accorse sul posto per prestare i dovuti soccorsi alle sette persone rimaste coinvolte nell’incidente. Per cinque feriti si è reso necessario anche il trasferimento presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri.

Fortunatamente però nessuna delle persone coinvolte nello scontro pare abbia riportato ferite gravi. Sul luogo dell’incidente necessario è stato l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri guidati dal maresciallo maggiore Alessandro Ruocco e i militari della stazione di Vibonati, agli ordini del maresciallo Francesco Barile, per i necessari rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dei fatti.