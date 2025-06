Scontro ambulanza-auto a Salerno, la denuncia dell’Ugl Salute: “Serve più sicurezza per chi lavora nell’emergenza-urgenza”

Un grave incidente stradale ha coinvolto ieri un’ambulanza e un’autovettura nel territorio salernitano, sollevando nuovamente il tema della sicurezza degli operatori sanitari in servizio sui mezzi dell’emergenza-urgenza. Il bilancio è stato di tre feriti: l’autista dell’ambulanza, il paziente trasportato e il conducente dell’auto. Il mezzo di soccorso era diretto all’ospedale quando si è verificato l’impatto, le cui cause sono ancora al vaglio delle autorità competenti. L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni in cui lavorano quotidianamente i professionisti dell’emergenza sanitaria, spesso costretti a turni prolungati e a operare su mezzi datati e non sempre adeguati agli standard di sicurezza.

A esprimere preoccupazione e vicinanza ai feriti è intervenuta l’Ugl Salute. Gianluca Giuliano, segretario nazionale della Ugl Salute, e Luigi Marino, segretario provinciale di Salerno, hanno denunciato le criticità strutturali del settore.

La denuncia

“L’incidente avvenuto oggi a Salerno – dichiarano – ripropone con forza il tema della sicurezza degli operatori impegnati nell’emergenza urgenza. Troppo spesso il personale in servizio sulle ambulanze è impegnato in turni lunghi e massacranti e molti mezzi, nell’intera rete dell’emergenza urgenza nazionale, risultano su strada da troppi anni e quindi da sostituire”.

I rappresentanti sindacali sottolineano che l’incolumità dei lavoratori “è una battaglia di tutta la nostra organizzazione ed una priorità assoluta”. Inoltre, ricordano che “la nostra Federazione è impegnata affinché a tutti i professionisti impegnati nell’emergenza urgenza vengano riconosciuti adeguati riconoscimenti giuridici e normativi per dare dignità a queste figure fondamentali della sanità italiana”.

“Invitiamo tutti a riflettere seriamente sulla necessità di intervenire con urgenza – concludono Giuliano e Marino – e a nome dell’intera UGL inviamo gli auguri di pronta guarigione a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell’incidente.”