Scario: inaugurata la nuova area fitness “Dino Gherardi”

È stata inaugurata questa mattina a Scario, in località Tragara, la nuova aerea fitness “Dino Gherardi”. Un’area dove tutti gli appassionati potranno allenarsi a contatto con il mare e la meravigliosa natura che la circonda.

Le dichiarazioni

“Per me il Comune è composto da un intero territorio di cui fanno parte San Giovanni, Scario e Bosco e da una comunità che procede insieme – ha affermato il Sindaco Ferdinando Palazzo – Oggi insufurismo questo luogo, dove si pratica l’esercizio fisico, e che si coniuga con la bellezza di questo posto magico che è la Tragara. Siamo orgogliosi di avere realizzato questa area perché non era un’impresa facile. Quanfo un luogo è così bello qualsiasi cosa che si aggiunge potrebbe rovinarlo. È stato bravo l’ufficio tecnico, e tutti coloro che hanno lavorato, perché è riuscito ad armonizzare tutto con la bellezza del posto”.

Un taglio del nastro seguito dalla benedizione del parroco di Scario Don Agnello Forte e che ha visto la presenza dei responsabili dell’ufficio tecnico, di diversi amministratori e di diversi cittadini. ” Per noi l’estate non è una stagione ma è uno staro d’animo che dura tutto l’anno – ha poi aggiunto il Vicesindaco e Assessore al Turismo Pasquale Sorrentino – Questa inaugurazione l’abbiamo ribattezzata “da qualcosa di magico a qualcosa di salubre e di unico” perché coniugare sole, mare e spiaggia con l’attività ginnica pendo che sia davvero una grande occasione per tutti noi, per il nostri abitanti e per gli ospiti”.