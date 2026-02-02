Scario: inaugurata la nuova area fitness “Dino Gherardi”

Un'area dove tutti gli appassionati potranno allenarsi a contatto con il mare e la meravigliosa natura che la circonda

Maria Emilia Cobucci

È stata inaugurata questa mattina a Scario, in località Tragara, la nuova aerea fitness “Dino Gherardi”. Un’area dove tutti gli appassionati potranno allenarsi a contatto con il mare e la meravigliosa natura che la circonda.

Le dichiarazioni

“Per me il Comune è composto da un intero territorio di cui fanno parte San Giovanni, Scario e Bosco e da una comunità che procede insieme – ha affermato il Sindaco Ferdinando Palazzo – Oggi insufurismo questo luogo, dove si pratica l’esercizio fisico, e che si coniuga con la bellezza di questo posto magico che è la Tragara. Siamo orgogliosi di avere realizzato questa area perché non era un’impresa facile. Quanfo un luogo è così bello qualsiasi cosa che si aggiunge potrebbe rovinarlo. È stato bravo l’ufficio tecnico, e tutti coloro che hanno lavorato, perché è riuscito ad armonizzare tutto con la bellezza del posto”.

Un taglio del nastro seguito dalla benedizione del parroco di Scario Don Agnello Forte e che ha visto la presenza dei responsabili dell’ufficio tecnico, di diversi amministratori e di diversi cittadini. ” Per noi l’estate non è una stagione ma è uno staro d’animo che dura tutto l’anno – ha poi aggiunto il Vicesindaco e Assessore al Turismo Pasquale Sorrentino – Questa inaugurazione l’abbiamo ribattezzata “da qualcosa di magico a qualcosa di salubre e di unico” perché coniugare sole, mare e spiaggia con l’attività ginnica pendo che sia davvero una grande occasione per tutti noi, per il nostri abitanti e per gli ospiti”.

Leggi anche:

Scario: il Vescovo De Luca benedice l’Immacolata e il presepe, una domenica dall’alto valore simbolico
Condividi questo articolo
Nessun commento
donazioni del sangue

Agropoli, AVIS: ecco il calendario delle raccolte sangue per febbraio 2026

L’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha ufficializzato il calendario delle raccolte sangue…

Gabriella Lancuba
Gabriella Lancuba
Lavori in corso

Eboli, lavori Terna sulla SS19: modifiche alla viabilità il 9 e 10 febbraio 2026

Ecco le regole per la viabilità. Limitazioni per consentire opere di realizzazione…

Antonio Elia
Antonio Elia

Capaccio: durante l’Open Day dell’IIS Piranesi presentato il percorso quadriennale

Porte aperte presso l'IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum per l'Open day…

Alessandra Pazzanese
Alessandra Pazzanese
Tangenziale Salerno incidente

Incidente sulla tangenziale di Salerno: scontro tra sei auto e traffico paralizzato

Grave incidente sulla tangenziale di Salerno prima di Mariconda. Scontro tra sei…

Federica Inverso
Federica Inverso
Polizia

Salerno, furto in un negozio del centro: denunciato un uomo di origine marocchine

L'uomo aveva portato via due paia di scarpe da una donna per…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa
Mostra di più