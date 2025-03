Scala “Mostro” alla Certosa di Padula: Paladino scrive al Comitato Scientifico del monumento

Il Presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio, l’avvocato Angelo Paladino, ha recentemente inviato una nota al nuovo Comitato Scientifico della Certosa di San Lorenzo di Padula, esprimendo la sua soddisfazione per la nomina e augurandosi che questa possa segnare l’inizio di una nuova era di speranza per il rilancio del Monumento, nonché per il recupero del prestigio che oggi risulta indebolito.

Il documento

Nel documento, Paladino evidenzia l’importanza della Certosa come un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore, ma sottolinea anche le criticità che stanno compromettendo la sua bellezza e integrità. Una delle problematiche più discusse riguarda la cosiddetta “scala mostro” in metallo, realizzata lungo le mura perimetrali del Monumento per permettere l’accesso alla passeggiata coperta.

Il progetto

La struttura è stata progettata e realizzata dalla Direzione Regionale dei Musei Campani sotto la supervisione della Dott.ssa Ragozzini. Il Prof. Osanna, Direttore del Parco Archeologico di Pompei, l’ha definita “un obbrobrio da rimuovere”. Paladino, fin dall’estate del 2023, aveva denunciato pubblicamente la presenza di questo manufatto, considerandolo un danno estetico per uno dei più prestigiosi monumenti della Campania.

Nel maggio 2024, durante una visita dell’allora Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, venne promessa la rimozione della scala entro settembre dello stesso anno. Tuttavia, nonostante le sollecitazioni e gli impegni presi, la struttura è ancora visibile e oggetto di numerosi reportage giornalistici. A ottobre 2024, Paladino aveva nuovamente sollecitato il Ministro e la Direzione Regionale dei Musei Campani, ma la situazione non è cambiata.

Il Prof. Osanna, rispondendo alle critiche, aveva dichiarato che la scala sarebbe stata “smontata e rimontata” se necessario, ma Paladino ribadisce che esistono già altre scale interne che consentono un accesso sicuro e dignitoso alla passeggiata coperta, che in passato è stata sede di prestigiosi allestimenti museali.

La permanenza della “scala mostro” non solo costituisce un danno estetico, ma potrebbe anche compromettere il riconoscimento della Certosa di Padula come patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, con conseguenze negative per il futuro del monumento e per le iniziative culturali ad esso collegate.

L’appello

Paladino conclude la sua nota con un appello al nuovo Comitato Scientifico, invitandolo a prendere atto di questa problematica e a prendere provvedimenti urgenti per rimuovere la struttura, ripristinando così l’onore e la dignità del Monumento. Il suo augurio è che la Certosa di San Lorenzo possa tornare a splendere come simbolo del patrimonio culturale italiano, senza deturparne la bellezza e la storia con scelte inadeguate.