Sapri: tutto pronto per il taglio del nastro della sede del Club Napoli “Emanuele Melillo”

Un momento di festa per tutti gli appassionati azzurri, che potranno contare su un nuovo punto di ritrovo per condividere la passione per la squadra partenopea.

L’inaugurazione

Domenica 6 aprile, alle ore 18, in via Umberto I 121, si terrà il taglio del nastro della sede del Club Napoli “Emanuele Melillo” di Sapri. Il club non sarà solo un luogo di tifo e aggregazione durante le partite, ma avrà anche un ruolo attivo nella comunità locale, promuovendo iniziative sportive, culturali e sociali. Tra gli obiettivi, il sostegno alla SSC Napoli, la diffusione della cultura sportiva tra i giovani, l’organizzazione di eventi ricreativi e la partecipazione a progetti di interesse territoriale.



L’inaugurazione rappresenta l’inizio di un percorso di coinvolgimento e condivisione, aperto a tutti i tifosi e cittadini.