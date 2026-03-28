Sapri, procede l’iter per l’affidamento del Cineteatro “Ferrari”: l’opposizione chiede chiarezza

Conoscere tutti gli elementi relativi alla futura gestione del Cineteatro “Ferrari”. È quanto affermato dai consiglieri di opposizione del comune di Sapri Emanuele Vita e Nicodemo Giudice. Il Cineteatro “Ferrari” rappresenta una struttura simbolo della cittadina e che – come sottolineato dai due consiglieri – dopo la sua riapertura avvenuta nel 2016, nel corso degli anni “non è stata realmente valorizzata e ha continuato a rimanere chiusa, salve qualche piccola apertura”.

La posizione del sindaco

Sulla questione si è espresso anche il Sindaco della città della Spigolatrice Antonio Gentile che ha evidenziato come il Cineteatro Ferrari sia una struttura d’importanza strategica per l’intero territorio. “In linea con quanto detto anche nei mesi precedenti – ha affermato il primo cittadino – è stata prima fatta una manifestazione di interesse per capire anche se il mercato fosse intenzionato ad una struttura come la nostra, che è una struttura di importanza strategica per l’intero Territorio.

Sono state molte le richieste nella manifestazione di interesse, quindi l’atto successivo è stato autorizzare l’ufficio a predisporre gli atti per una procedura ad evidenza, per individuare il partner che porterà avanti le attività della sala cinematografica e anche del teatro. Una struttura che dunque aspettavamo da tanti anni e che è stata riconsegnata alla cittadinanza prima di Natale. Adesso dobbiamo riempirla ulteriormente di servizi e di contenuti per farla rivivere a 360 gradi”, conclude.