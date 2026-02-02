Sapri: l’istituto “Leonardo Da Vinci” ospita la giornalista Luciana Esposito

È stata Luciana Esposito, giornalista sotto scorta, insieme al suo libro “Francesco Pio – Per sempre diciotto anni” la protagonista dell’incontro, organizzato questa mattina al Cineteatro Ferrari, dall’istituto “Leonardo Da’ Vinci” di Sapri.

L’incontro

Al centro dell’attenzione i tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata. “È sempre importante portare alla centro della scena questi temi quando ci si rivolge ad una platea di ragazzi anche in questi territori, come il Cilento, che sembrano apparentemente immuni da certe dinamiche – ha affermato Luciana Esposito, giornalista sotto scorta e autrice del libro “Francesco Pio – Per sempre diciotto anni – È importante far capire ai giovani verso quale direzione sta andando questa società” .

La giornalista inoltre si è soffermato anche sulla triste vicende che ha portato all’uccisione il 5 settembre del 2010 il Sindsco Pescatore Angelo Vassallo. ” Sono legata a questa vicenda da un rapporto affettivo importante perché fin da bambina ho trascorso le vacanze estive ad Acciaroli e ho visto Angelo diventare Sindaco – ha poi aggiunto la giornalista Esposito – La sua morte mi ha colpita non solo dal pumgo di vista affettivo ma anche umano. La morte di un Sindaco, a prescindere dall’ambiente dove matura, è sempre un episodio che deve indignare perché quando si uccide un Sindaco di uccide lo Stato, la Costituzione e i valori ai quali si ispira la società civile. È imbarazzante quello che sta accadendo. Angelo e la sua famiglia meritano verità e giustizia. Angelo merita un processo equo che non rischi di andare nella direzione della prescrizione. L’auspicio è che questa vicenda possa giungere in breve tempo ad un epilogo. Mi sono complimentata con Antonio Vassallo per la compostezza e la dignità con la quale sta portando avanti questa battaglia”.

Le parole del Dirigente Scolastico Limongi

Una giornata voluta dall’istituto “Leonardo Da’ Vinci” di Sapri, diretto dal Dirigente Scolastico Corrado Limongi che nel corso dell’incontro ha interloquito con la giornalista. “Sono incontri che noi vogliamo fare nella maniera più semplice, cercando di dare la possibilità ai ragazzi di parlare con i nostri ospiti impegnati molto nel sociale – ha dichiarato il Dirigente Limongi – Luciana Esposito che ha racconterò le dinamiche della criminalità organizzata, soprattutto nella zona di Ponticelli ed è bersaglio di fatti incresciosi nonché di minacce di morte. Persone come la giornalista Esposito ci consegnano una forza che occorre per convincerci delle scelte che nella vita bisogna fare”.